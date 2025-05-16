В РФ коммунальщики заплатят ребенку сотни тысяч рублей за неубранный снег

Коммунальщики в российском городе Нягань (город окружного значения в Ханты-Мансийском автономном округе, - прим. ред.) заплатят ребенку сотни тысяч рублей за неубранный снег. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе "Суды Югры" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в начале марта этого года: на ребенка, находившегося возле подъезда дома, с крыши здания рухнул снег. В результате пострадавший получил сотрясение головного мозга, ему порекомендовали обратиться в поликлинику, где ему назначили лечение. Однако вскоре состояние ребенка ухудшилось, ему потребовалась госпитализация. Из больницы его выписали в середине марта.

Изучив обстоятельства случившегося, прокурор пришел к выводу, что его причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей компанией. Он попросил взыскать с УК 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, возместить родителям несовершеннолетнего траты на лекарства в размере 2,7 тысячи рублей, а также оплатить штраф в половину от взысканной судом суммы. Суд частично удовлетворил требования прокурора, взыскав с обслуживающей организации компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей, расходы на лекарства и штраф в размере 101 тысячу рублей.

Источник: lenta.ru