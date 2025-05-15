Средняя зарплата в Кыргызстане превысила 40 тысяч сомов

Среднемесячная номинальная зарплата в Кыргызстане в январе-марте 2025 года составила 40 тыс. 264 сома. Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального статистического комитета Назира Керималиева.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года заработная плата увеличилась на 18,3%.

Она добавила, что наибольший прирост зарплат зафиксирован в таких сферах, как операции с недвижимостью, строительства, здравоохранения, информации и связи, в сфере оказания социальных услуг населению, профессиональная, научная и техническая деятельность, в сфере деятельности ресторанов и кафе, финансового посредничества и страхования.

Напомним, среднемесячная номинальная зарплата в стране в январе-декабре 2024 года составляла 37 тыс. 361 сом.

Источник: Кабар