Форум "Россия – исламский мир 2025": мусульманские страны обогатит халал

Исламские государства насчитывают полтора миллиарда человек и обеспечивают 15% мирового товарооборота. В столице Татарстана на форуме "Россия – исламский мир 2025" собрались представители 57 стран-участниц, чтобы определить общие ценности мусульманского мира и модели глобального международного сотрудничества.

Новым мировым финансовым центром сегодня считаются ОАЭ. Только за 2024 год в Дубае зарегистрировалось более четырёх тысяч российских компаний, и, как считает модератор форума продюсер ИД "Коммерсант" Юрий Праслов, мусульманские регионы России помогут еще больше усилить эти взаимоотношения. Юрий Праслов заявляет: "Товарооборот между исламскими странами и Россией в 2022 году достигал 135 миллиардов долларов США. Нас объединяет множество факторов: не только культурная общность и многонациональный состав нашей страны, но и уникальное географическое положение России. Мы являемся ключевым узлом транспортного коридора "Север – Юг", что открывает доступ как к странам Персидского залива, так и к государствам Африки и Индии".

Сегодня ОАЭ занимают 16-е место в мировом рейтинге международной торговли и являются третьим по величине реэкспортным хабом в мире. Основу их товарооборота составляет золото и бриллианты, но представители страны рассчитывают на диверсификацию.

Заместитель министра торговли ОАЭ г-н Абдулла Аль Салех посетил казанский форум уже в пятый раз. Он заявил, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последний год вырос с 3,5 до 9,5 миллиарда долларов в разных секторах экономики - от финансов и производства до туризма и логистики. И в связи с этим Абдулла Аль Салех отмечает: "Главная задача на сегодня – преодоление протекционизма в трансграничной торговле между странами и континентами. Инициатива, исходящая от России и особенно от Республики Татарстан, открывает новые перспективы для взаимодействия между Россией, мусульманским миром и соседними странами, включая регионы Ближнего Востока, Африки и Азии. Особенно показателен пример отношений между ОАЭ и Россией. Начиная с 2018 года, когда наши отношения приобрели стратегический характер и были подписаны соответствующие соглашения о расширении торговли и инвестиций, мы наблюдаем стремительный рост сотрудничества".

Эксперты считают, что мостом между Россией, 10 % населения которой составляют мусульмане, и исламским миром сегодня могут выступить стандарты халал. Этот сектор оценивается в 2,5-2,8 трлн долларов (3,5-5% мирового ВВП), он охватывает пищевую промышленность, сельское хозяйство, туризм, моду, финансовые услуги.

Было бы разумным, если бы Кыргызстан совместно со своими российскими партнерами, в том числе из Татарстана, занял бы эту выгодную нишу набирающей обороты халал-продукции. Тем более, что большая часть наших компаний уже неплохо зарекомендовала себя в этой сфере.