В КГМА разработан новый, уникальный метод лечения болезней пародонта

Декан стоматологического факультета Кыргызской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Эркинбек Исаков разработал новый метод лечения болезней пародонта и получил патент на изобретение "Кыргызпатента".

- КГМА вновь подтвердила статус учебного заведения прорывных инноваций. Актуальность этой научно-исследовательской разработки для лечения заболеваний пародонта определяется их высокой социальной значимостью. На сегодня этот метод стал первым самым высокоэффективным и безопасным в мире. Это один из успешных примеров создания инновации в отечественной науке. По результатам проведенных на настоящее время исследований метод имеет очень высокие шансы на успешное применение его в практической медицине. Установлена его высокая эффективность в сочетании с безопасностью, - так прокомментировал сообщение об изобретении один из авторитетнейших ученых в нашей стране, заведующий кафедрой патологической физиологии КГМА, профессор Рустам Тухватшин.

Как рассказал в интервью vb.kg Эркинбек Оморбекович, метод был разработан по результатам почти десятилетних научных исследований на стыке фармакологии и лазерных технологий. Специалисты из различных областей медицины принимали участие в разработке метода, внеся свой вклад в полученный результат.

Эркинбек Оморбекович, насколько актуально сегодня ваше изобретение? В современной стоматологии каких только методов не применяется, том числе и от болезней паротонта.

- После кариеса болезни пародонта занимают второе место по распространенности и стремительно молодеют. Болезнями пародонта называют заболевания, при которых поражается комплекс околозубных тканей, включающих в себя десну, костную ткань и периодонт. Заболевания пародонта являются одной из самых сложных проблем в стоматологии, поскольку сопровождаются нарушением зубочелюстной системы.

Кроме того, они оказывают неблагоприятное воздействие на весь организм в целом, ослабляя его иммунную систему. Например, пародонтальные карманы, при которых нарушены все околозубные ткани, являются очагами хронической инфекции. Эти очаги создают предрасположенность к ревматоидным, сердечно-сосудистым заболеваниям, к заболеваниям органов пищеварения, вплоть до гастрита и язвы.

При заболеваниях пародонта обычно назначают уколы антибиотиков, полоскания, либо антибиотики в виде мазей в десневой карман - щелевидное пространство, окружающее зуб. У здорового человека ткань десны плотно прилегает к поверхности зуба и плотно с ним срастается. При ее воспалении происходит расширение и углубление зубодесневого кармана, который становится логовом для патогенных микроорганизмов, проникающих в глубокие слои тканей и провоцирующих дальнейшее усиление воспалительного процесса. В крайне запущенных случаях поражаются костная ткань и зубные корни, что ведет к выпадению зубов.

Лечение антибиотиками – малоэффективный и небезопасный метод. Болезнь через некоторое время возвращается снова. А антибиотики вызывают привыкание и оказывают токсический эффект на печень.

Наша методика фотодинамической терапии безопасна и гораздо более эффективна. После очистки десневого кармана и полировки поверхности зуба в карман вносится фотосенсибилизатор – специальный гель, который селективно, то есть целенаправленно впитывается в бактериальную ткань. За 15-20 минут фотосенсибилизатор проникает в клетки микробов. Затем на этот участок направляется лазероизлучение. Происходит фотохимический эффект, и начинается интенсивное разрушение патогенных микроорганизмов. Сеанс проводится два-четыре раза с недельным перерывом. Обострение не наступает как минимум год, и вреда от процедуры для организма нет. Лазер - самая чистая процедура.

Этот метод лечения известен и применяется в солидных стоматологических центрах. Но мы пошли дальше. Во время этой процедуры не исключено попадание слюны в фотосенсибилизатор, хотя, конечно, это место и защищается валиками. Поэтому мы предложили делать слепок зуба, который после внесения фотосенсибилизатора "надеваем" на зуб. Это отличная защита для фотосенсибилизатора, который селективно уничтожает микробные ткани. Эффект лечения, как показали наши исследования, значительно повышается.

На одной из научных конференций в Минске мне возразили, мол, можно провести лечение и лазером. Безусловно, можно. Но глубина проникновения лазера всего один миллиметр. А карманы бывают до пяти миллиметров. А, стало быть, чтобы лазер сильнее воздействовал, необходимо увеличить дозу и мощность излучения. Это может вызвать ожог. При нашем же методе используется низкий интенсивный лазер. Мы ожидаем реакцию фотосенсибилизатора именно с таким излучением. Вот в чем новизна и актуальность предложенного нами метода. Главное и в том, что мы предложили защищать фотосенсибилизатор, который "сидит" в кармане, скрепочным материалом.

Вы сказали, что при лечении заболеваний пародонта - пародонтоза, пародонтита сейчас широко применяются антибиотики. Значит, ваш метод не востребован пока в практической медицине?

- Проблема в том, что в Кыргызстане не производят собственный сенсибилизатор, хотя в нашей стране столько лекарственных трав, столько было и есть замечательных фармацевтов, но почему-то никто не подумал о производстве такого важного для лечения болезней пародонта средства. В России производят фотодитазин, в Беларуси – фотолон. Хорошие гели, но у нас они не зарегистрированы и привезти их в страну – целая проблема. Хотя они даже не относятся к лекарственным средствам, а считаются медицинскими изделиями, которые, насколько известно, в страны ЕАЭС могут поступать без процедуры регистрации. Но в любом случае эту проблему надо решить и в ближайшее время, поскольку заболевания пародонта, как я уже сказал, самые распространенные после кариеса. И вряд ли ситуация изменится к лучшему.

Заболевания пародонта требуют комплексного лечения. А сейчас в стоматологических поликлиниках, как я уже отметил, используются антибиотики, чтобы снять воспалительный процесс, назначают полоскание и на этом лечение заканчивается. Но надо еще шинировать подвижный зуб, устранить его подвижность, которая возникает в результате болезней пародонта. То есть привязать его к более устойчивому зубу. Тогда будет успех: люди с зубами будут ходить.

А чем подвижнее зуб, тем быстрее вернется вновь воспалительный процесс. Сейчас вместо того, чтобы прибегнуть к щадящему варианту – проводить фотодинамическую терапию и шинирование зубов, прибегают к радикальному варианту – удаляют зуб или зубы и замещают их протезом или ставят импланты. Имплантация зубов, помимо того, что стоит довольно дорого, далеко небезопасная процедура: не исключен риск повреждения нерва. А это в свою очередь повлечет очень серьезные осложнения. Да и показаны импланты далеко не всем. Я говорю об этом открыто, поскольку часто приходится сталкиваться с последствиями зубной имплантации.

Эркинбек Оморбекович, как вы отметили, заболевания пародонта – это первичный очаг ревматоидного артрита. Каким образом эти заболевания могут быть связаны между собой?

- Воспалительный процесс, подвижность зубов связаны с какой-то соматической патологией. Одним из главных факторов, провоцирующих пародонтит, например, являются сосудистые заболевания. Так, при инфаркте миокарда нарушается кровоснабжение дёсен, микрососуды закупориваются. Сахарный диабет – это вообще прямая дорога к разрушению тканей десны. А пародонтит в свою очередь считается первичным очагом ревматоидного артрита. При разработке нашего метода мы работали с пациентами, которые проходили лечение в ревматологических отделениях наших больниц. У большинства из них мы диагностировали заболевания пародонта.

При лечении ревматоидного артрита применяются иммуносупрессоры, но на заболевания пародонта они не влияют: патогены остаются в десневой борозде, которые и провоцируют воспаление. Поэтому мы с ревматологами проводили лечение больных одновременно: они – своими методами, а мы применили метод фотодинамической терапии - с использованием сенсибилизатора и лазера. Эффект был, как говорится, налицо.

Не могу не сказать еще о такой вредной привычке, как курение, которое вполне может стать предрасполагающим фактором к возникновению болезней пародонта. Ведь уже доказано, что никотин сужает сосуды и нарушает кровообращение дёсен, а продукты горения табака раздражают ткани полости рта. Так что картинки с изображением пародонтоза на пачках сигарет – вовсе не страшилка, а предупреждение о реальной опасности.