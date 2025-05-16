Боец из Кыргызстана Немат Абдрашитов проведет бой в США

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Немат Абдрашитов, выступающий под псевдонимом "Орел", примет участие в международном турнире RDC 20, который состоится 7 июня в штате Арканзас, США.

Как сообщает mma_kyrgyz, соперником Абдрашитова станет американец Луис Пена. Поединок пройдет в весовой категории до 71 кг. На данный момент рекорд кыргызстанского бойца составляет 19 побед и 9 поражений, тогда как у его соперника - 12 побед и 8 поражений.

Участие в престижном международном турнире - важный шаг в карьере Абдрашитова, и многие болельщики из Кыргызстана будут с нетерпением следить за его выступлением.