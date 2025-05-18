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"Барселона" - чемпион! Каталонцы досрочно выиграли Ла Лигу и оформили трипл

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- Самуэль Деди Ирие
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Каталонская "Барселона" под руководством Ханси Флика досрочно стала чемпионом Ла Лиги сезона 2024/2025. Это уже 28-й титул в истории клуба. Решающий вклад в победу внесли 17-летний Ламин Ямал и Фермин Лопес, забившие по голу в матче с "Эспаньолом", завершившемся со счётом 2:0.

После безтрофейного прошлого сезона "Барса" вернулась на вершину с убедительной атакующей игрой: 95 мячей в чемпионате и 169 во всех турнирах. Судьба чемпионства решилась после поражения мадридского "Реала" в Эль Класико - "бланкос" уступили, а "сине-гранатовые" оформили победу в турнирной гонке.

Кроме "золота" Ла Лиги, команда Флика взяла Кубок Испании и Суперкубок страны, сделав национальный трипл. Единственным разочарованием стал вылет из Лиги чемпионов - в драматичном полуфинале "Барселона" уступила миланскому "Интеру" с общим счётом 6:7.

В межсезонье Ханси Флик планирует укрепить оборонительные порядки, при этом сохранив зрелищный, атакующий стиль. Этот титул стал символом возрождения "Барсы" - клуба, вновь заявившего о себе как о лидере испанского футбола.


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URL: https://www.vb.kg/445979
Теги:
футбол, Испания
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