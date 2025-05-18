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Массовый наезд перед дерби на стадионе RCDE шокировал болельщиков

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- Самуэль Деди Ирие
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Массовый наезд произошёл в четверг перед матчем Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Барселоной", когда белый автомобиль врезался в толпу людей, собравшихся у стадиона RCDE незадолго до начала игры.

По предварительной информации, машина сбила несколько человек у одного из главных входов на стадион. Очевидцы описывают сцену паники и хаоса, когда прохожие пытались оказать помощь пострадавшим, некоторые из которых оказались зажаты автомобилем.

На место оперативно прибыли экстренные службы – на месте работают семь машин скорой помощи. Представители полиции Каталонии - Mossos d"Esquadra - заявили, что рассматривают версию потери водителем управления, однако причины происшествия пока окончательно не установлены.

По сообщению, сделанному через громкоговорители на стадионе, представители "Эспаньола" подтвердили, что ситуация под контролем, и, к счастью, никто серьёзно не пострадал. Несколько человек получили лёгкие травмы и были осмотрены на месте.

Несмотря на произошедшее, матч между командой Маноло Гонсалеса и коллективом Ханси Флика начался по расписанию, но прошёл в атмосфере тревоги и напряжения.

Игроки и болельщики были шокированы случившимся. В течение всей игры меры безопасности на стадионе и вокруг него были усилены.

Расследование продолжается, и ожидаются новые подробности. В футбольной среде царит беспокойство, но все благодарны, что ситуация не обернулась более серьёзной трагедией.


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URL: https://www.vb.kg/445984
Теги:
ДТП, футбол, Испания
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