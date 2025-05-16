Сборная Кыргызстана заняла второе место на конном марафоне в Казахстане

Сборная Кыргызской Республики по конным скачкам заняла второе место на международном марафоне, посвящённом 80-летию Великой Победы, который прошёл в Казахстане.
Соревнования проходили с 9 по 14 мая и включали дистанцию в 500 километров. В марафоне приняли участие 19 команд из Кыргызстана, Казахстана, Ирана, России и Венгрии.
По итогам марафона:
1-е место заняла команда города Астана (Казахстан),
2-е место - сборная Кыргызстана,
3-е место - команда Улытауской области (Казахстан).
Состав сборной Кыргызстана:
Атайбек Рахатов (на аргымаке Талбас);
Шайлообек Жоломан уулу (Гүлсары);
Болоткан Субаналы уулу (Байкара);
Жашар Тогузбаев (Чабалекей);
Асланбек Чоноев (Чарчабас).
Команда выступала под руководством тренера Изата Сыргак уулу, руководителя команды Кубаныча Рыскелдиева Кубаныча и коневода Адиля Мусулманова.
Это достижение стало большим успехом для кыргызского конного спорта и ещё раз доказало, что всадники из Кыргызстана могут уверенно конкурировать на международной арене.