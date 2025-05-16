Задержан директор фирмы по подозрению в крупном мошенничестве

В Аламудунском районе задержан директор ОсОО "М" А.М. по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 90 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в июне 2024 года по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 3 пункт 1 УК КР - мошенничество в особо крупном размере.

Следствие установило, что А.М. используя доверие, завладел чужим имуществом объектами недвижимости, автотранспортом и имущественными активами, которые затем продал и использовал в личных целях.

Несмотря на попытки затягивания дела, расследование возобновили 15 мая 2025 года, в тот же день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Следственные органы продолжают работу и обещают принять окончательное решение после всестороннего расследования.