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Задержан директор фирмы по подозрению в крупном мошенничестве

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламудунском районе задержан директор ОсОО "М" А.М. по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 90 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в июне 2024 года по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 3 пункт 1 УК КР - мошенничество в особо крупном размере.

Следствие установило, что А.М. используя доверие, завладел чужим имуществом объектами недвижимости, автотранспортом и имущественными активами, которые затем продал и использовал в личных целях.

Несмотря на попытки затягивания дела, расследование возобновили 15 мая 2025 года, в тот же день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Следственные органы продолжают работу и обещают принять окончательное решение после всестороннего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/445989
Теги:
Аламудунский район, задержание, мошенничество
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