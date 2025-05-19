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Кыргызстан примет участие в "Туриаде"

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- Самуэль Деди Ирие
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20 мая в городе Хвалынск Саратовской области РФ стартует двенадцатый спортивно-туристский лагерь "Туриада". В этом году в числе участников - делегация из Кыргызстана.

Традиционное мероприятие проходит на базе горнолыжного курорта "Хвалынский" и собирает около 800 человек из разных регионов России и зарубежных стран. Среди них - победители региональных соревнований, студенты туристических вузов, тренеры, эксперты и волонтеры.

Помимо 14 команд из Приволжского федерального округа, в "Туриаде" примут участие сборные из Туркменистана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

В программе лагеря - соревнования по спортивному туризму на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, конкурс проектов по разработке туристических маршрутов с призовым грантом в 400 тысяч рублей, интеллектуальный марафон, конкурс авторской песни, спортивно-туристская эстафета и состязания среди юниоров.

Все участники разместятся в палаточном городке. Торжественное закрытие лагеря запланировано на 23 мая с участием полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Мероприятие завершится командной эстафетой на "Кубок Дружбы".


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URL: https://www.vb.kg/445991
Теги:
Россия, туризм, Кыргызстан
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