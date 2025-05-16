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ГУ "Кызмат" просит не верить ложной информации о получении гражданства КР

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- Назгуль Абдыразакова
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В социальных сетях распространяется информация о возможности получения гражданства Кыргызской Республики и оформления паспортов в ускоренном порядке через третьих лиц. Об этом сообщает ГУ "Кызмат".

Как уточняет ведомство:

- Приём в гражданство Кыргызской Республики осуществляется исключительно в рамках Закона "О гражданстве Кыргызской Республики" и только через ЦОН при личном обращении заявителя;

- Все документы подаются лично, с предоставлением полного перечня необходимых сведений и проходят обязательную проверку в компетентных органах;

- Лица, предлагающие "содействие" в оформлении гражданства или паспортов, не имеют отношения к государственным органам и вводят граждан в заблуждение.

Факты противоправных действий, связанных с обещаниями оформления гражданства за вознаграждение, рассматриваются как мошенничество и передаются в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

ГУ "Кызмат" рекомендует:

- не пользоваться услугами посредников;

- не передавать личные данные третьим лицам;

- получать информацию только из официальных источников.


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URL: https://www.vb.kg/445995
Теги:
паспорт, гражданство, Кыргызстан, фейк, соцсети
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