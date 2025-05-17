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В Боомском ущелье с 19 мая ограничат движение из-за спуска камней

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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" сообщает, что с 19 по 23 мая (в зависимости от погодных условий) на 128-м км автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, в районе Боомского ущелья, будут проводиться работы по спуску опасных камней. Работы пройдут в светлое время суток, с 9:00 до 15:00 часов, с частичным перекрытием дороги.

Движение автотранспорта будет организовано по одной полосе. При скоплении 30–40 машин работы временно приостанавливаются для пропуска транспорта.

Мероприятие проводится для обеспечения безопасности на автодороге и железной дороге в этом участке. Водителей просят заранее планировать маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/445998
Теги:
Боомское ущелье, спуск камней
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