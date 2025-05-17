Балыкчы и муниципалитет Кепез подписали соглашение о сотрудничестве

В турецком городе Анталья состоялась церемония подписания протокола о побратимских связях и сотрудничестве между городом Балыкчы и муниципалитетом Кепез. В мероприятии приняли участие мэр Балыкчы Азамат Арнабек уулу и мэр муниципалитета Кепез Антальи Месут Кожагоз.

Муниципалитет Кепез - один из крупнейших и динамично развивающихся районов Антальи с населением свыше 650 тысяч человек.

Стороны выразили готовность к активному сотрудничеству и обмену опытом в сферах сельского хозяйства, благоустройства и озеленения, городской инфраструктуры, образования, культуры, туризма и возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется устойчивому развитию и долгосрочному партнерству.

Азамат Арнабек уулу подчеркнул, что подписанный протокол поможет Балыкчы укрепить международные связи, внедрять современные практики и открывать новые возможности для развития города.

Установлению побратимских отношений активно способствовало Генеральное консульство Кыргызской Республики в Анталье.