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На Каннском рынке Кыргызстан продвигает национальный сериал и киноиндустрию

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Департамент кинематографии при Минкультуры совместно с государственным творческо-производственным объединением "Кыргызсериал" представили стенд на Marché du Film 2025 - крупнейшем международном рынке аудиовизуального контента, проходящем в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В центре внимания стенда - "Кыргызсериал" как новая государственная структура в системе кинематографии, реализующая производство сериалов и развитие данного направления в национальной кинематографии.

Кроме того, на стенде проводятся встречи и переговоры по продвижению потенциала Кыргызстана для международной ко-продукции, прокату кыргызских фильмов за рубежом, о мерах государственной поддержки кинопроизводства, сотрудничестве с дистрибьюторами и о фестивальном движении.

Участие кыргызской кинематографии на Каннском кинорынке, крупнейшем международном рынке аудиовизуальной продукции, является стратегически важным инструментом для продвижения национального кинематографа и развития международного сотрудничества. А регулярность участия на на данной площадке способствует повышению международной узнаваемости национальной кинематографии на глобальной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446005
Теги:
кино, Франция, Кыргызстан
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