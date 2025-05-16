Приобретение недвижимости в ОАЭ: Инструкция по покупке квартиры в Абу-Даби

Как купить квартиру в Абу-Даби и зачем? Как минимум для инвестиций. Эмират привлекает инвесторов со всего мира стабильным рынком недвижимости и перспективами. Ardang.ae дает полезные советы и предлагает подробные консультации по приобретению жилья в столице ОАЭ. Наши специалисты помогают клиентам сделать правильный выбор. Рассмотрим особенности покупки квартир и другой недвижимости в Абу-Даби.

Преимущества покупки недвижимости в Абу-Даби

Абу-Даби - столица ОАЭ. Город предлагает множество возможностей для инвесторов и тех, кто желает приобрести жилье для постоянного проживания. В их числе:

Стабильный рынок. Цены на квартиры и виллы в Абу-Даби демонстрируют устойчивый рост. Высокий доход от аренды. Возможность сдавать жилье и получать пассивный доход. Безналоговая среда. Отсутствие налога на доходы и недвижимость. Высокое качество жизни. Современная инфраструктура и безопасность.

С 2019 года иностранцы получили право приобретать недвижимость в свободных зонах Абу-Даби и владеть ей на правах полной собственности.

Популярные районы для покупки квартир и апартаментов

Остров Яс (Yas Island)

Один из самых динамично развивающихся районов. В нем можно приобрести доступные апартаменты, элитные пентхаусы. На острове расположены трасса "Формулы-1", тематические парки и торговые центры.

Аль-Рим (Al Reem)

Острова Аль-Рим предлагают широкий выбор жилья - от компактных квартир-студий до роскошных апартаментов с видом на океан. Район идеален для тех, кто ценит близость к центру города и природе.

Садият (Saadiyat Island)

Культурный центр Абу-Даби. Здесь расположены филиалы Лувра и Гуггенхайма. Жилье представлено объектами премиум-класса с высоким потенциалом для инвестиций.

Этапы покупки квартиры в Абу-Даби

Выбор объекта. Определитесь с районом, типом недвижимости и бюджетом. Проверка документов. Убедитесь в юридической чистоте объекта. Подписание договора. Заключите соглашение о покупке. А затем внесите депозит - как правило это 10%. Получение согласования. Оформите разрешения на покупку в Департаменте муниципалитета Окончательный расчет. Внесите остаток суммы. Получите свидетельство о собственности

Стоимость недвижимости в Абу-Даби

Цены на жилье в Абу-Даби варьируются. Все зависит от района, площади и класса недвижимости:

Квартиры-студии: от 600,000 AED Апартаменты с 1 спальней: от 800,000 AED Апартаменты с 2-3 спальнями: от 1,200,000 AED Виллы и таунхаусы: от 3,000,000 AED Элитные апартаменты и пентхаусы: от 5,000,000 AED

За последний год наблюдается стабильный рост стоимости жилья в хороших районах Абу-Даби. Это делает инвестиции в недвижимость особенно привлекательными.

Дополнительные расходы при покупке

При приобретении недвижимости учитывайте дополнительные расходы:

Регистрационный сбор - 2% от стоимости. Комиссия агентству - 2% от стоимости. Сбор за оформление документов - 0,5-1%. Дополнительные сервисные сборы.

Часто задаваемые вопросы

Может ли иностранец купить недвижимость в Абу-Даби?

Да, иностранные граждане могут приобретать недвижимость в определенных зонах Абу-Даби с правом полной собственности. В других районах доступна аренда земли на срок до 99 лет.

Какие документы нужны для покупки квартиры?

Для покупки понадобятся паспорт, виза ОАЭ или штамп о въезде. Также нужны банковская выписка, подтверждающая платежеспособность, и заявление на покупку недвижимости.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Абу-Даби?

Да, инвестиции в недвижимость Абу-Даби считаются одними из самых надежных в регионе. Доходность от аренды - 5-8% годовых. Стоимость объектов стабильно растет.

Можно ли получить визу при покупке недвижимости?

При покупке недвижимости стоимостью от 1 миллиона AED инвестор может претендовать на получение резидентской визы ОАЭ. Ее срок - 2-3 года с возможностью продления.

Как выбрать надежного застройщика в Абу-Даби?

Рекомендуется выбирать застройщиков с государственным участием или крупные компании с хорошей репутацией и историей успешно реализованных проектов.

Заключение

Приобретение квартиры или апартаментов в Абу-Даби - это не только перспективная инвестиция. Недвижимость открывает доступ к высочайшему качеству жизни. Рынок продолжает развиваться. На нем есть как доступные варианты, так и элитное жилье.

Хотите узнать больше о возможностях покупки недвижимости в Абу-Даби? Свяжитесь с экспертами Ardang.ae для получения профессиональной консультации и подбора оптимального варианта инвестиций.