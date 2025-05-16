Приобретение недвижимости в ОАЭ: Инструкция по покупке квартиры в Абу-Даби

Как купить квартиру в Абу-Даби и зачем? Как минимум для инвестиций. Эмират привлекает инвесторов со всего мира стабильным рынком недвижимости и перспективами. Ardang.ae дает полезные советы и предлагает подробные консультации по приобретению жилья в столице ОАЭ. Наши специалисты помогают клиентам сделать правильный выбор. Рассмотрим особенности покупки квартир и другой недвижимости в Абу-Даби.
Абу-Даби - столица ОАЭ. Город предлагает множество возможностей для инвесторов и тех, кто желает приобрести жилье для постоянного проживания. В их числе:
С 2019 года иностранцы получили право приобретать недвижимость в свободных зонах Абу-Даби и владеть ей на правах полной собственности.
Остров Яс (Yas Island)
Один из самых динамично развивающихся районов. В нем можно приобрести доступные апартаменты, элитные пентхаусы. На острове расположены трасса "Формулы-1", тематические парки и торговые центры.
Аль-Рим (Al Reem)
Острова Аль-Рим предлагают широкий выбор жилья - от компактных квартир-студий до роскошных апартаментов с видом на океан. Район идеален для тех, кто ценит близость к центру города и природе.
Садият (Saadiyat Island)
Культурный центр Абу-Даби. Здесь расположены филиалы Лувра и Гуггенхайма. Жилье представлено объектами премиум-класса с высоким потенциалом для инвестиций.
Цены на жилье в Абу-Даби варьируются. Все зависит от района, площади и класса недвижимости:
За последний год наблюдается стабильный рост стоимости жилья в хороших районах Абу-Даби. Это делает инвестиции в недвижимость особенно привлекательными.
При приобретении недвижимости учитывайте дополнительные расходы:
Может ли иностранец купить недвижимость в Абу-Даби?
Да, иностранные граждане могут приобретать недвижимость в определенных зонах Абу-Даби с правом полной собственности. В других районах доступна аренда земли на срок до 99 лет.
Какие документы нужны для покупки квартиры?
Для покупки понадобятся паспорт, виза ОАЭ или штамп о въезде. Также нужны банковская выписка, подтверждающая платежеспособность, и заявление на покупку недвижимости.
Выгодно ли инвестировать в недвижимость Абу-Даби?
Да, инвестиции в недвижимость Абу-Даби считаются одними из самых надежных в регионе. Доходность от аренды - 5-8% годовых. Стоимость объектов стабильно растет.
Можно ли получить визу при покупке недвижимости?
При покупке недвижимости стоимостью от 1 миллиона AED инвестор может претендовать на получение резидентской визы ОАЭ. Ее срок - 2-3 года с возможностью продления.
Как выбрать надежного застройщика в Абу-Даби?
Рекомендуется выбирать застройщиков с государственным участием или крупные компании с хорошей репутацией и историей успешно реализованных проектов.
Приобретение квартиры или апартаментов в Абу-Даби - это не только перспективная инвестиция. Недвижимость открывает доступ к высочайшему качеству жизни. Рынок продолжает развиваться. На нем есть как доступные варианты, так и элитное жилье.
Хотите узнать больше о возможностях покупки недвижимости в Абу-Даби? Свяжитесь с экспертами Ardang.ae для получения профессиональной консультации и подбора оптимального варианта инвестиций.