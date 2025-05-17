KazanForum 2025: Кыргызстан и Казахстан укрепляют связи с исламским миром

В Казани с размахом прошел XVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", ставший крупнейшим за всю историю мероприятия. На площадке "Казань Экспо" собрались представители 103 стран и более 12 тысяч участников, обсудивших ключевые вопросы исламской дипломатии, цифровизации, халяль-индустрии и культурного взаимодействия.

Активное участие Кыргызстана

Кыргызстан направил на форум внушительную делегацию, одну из крупнейших наряду с Турцией и Малайзией. Во главе делегации выступил первый зампредседателя Кабмина КР Адылбек Касымалиев, подчеркнувший необходимость развития инвестиционного и торгового сотрудничества с Россией и исламским миром. Особенно важным событием стала презентация проекта строительства железной дороги от города Балыкчы до Джалал-Абада, нацеленного на расширение транзитных возможностей страны в рамках Международного транспортного коридора "Север - Юг" (INSTC).

Также кыргызские компании, включая известные бренды "Шоро", "Адам Азык", "Атаман Кей Джи" и "Алайку Органикс", активно представили свою халяль-продукцию на Russia Halal Expo 2025.

Казахстан на KazanForum: инновации и халяль-индустрия

Не менее активно проявил себя Казахстан, представивший на форуме инновационные IT-решения и халяль-продукцию. На крупнейшей в России выставке Russia Halal Expo 2025 казахстанские компании RADUGA LLP и TSIN KAZ LLP показали широкий спектр товаров, вызвавших большой интерес среди деловых кругов ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии.

Казахстан намерен превратить культурную близость с исламским миром в экономическое преимущество, активно продвигая продукцию на рынки Ближнего Востока и Африки. Отдельное внимание привлекла сессия "Промышленный диалог Россия - Казахстан", где были подписаны соглашения о создании совместных производств и развитии индустриальных хабов.

Культурная дипломатия: новый уровень взаимодействия

Форум стал площадкой для первых в истории России встреч министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. В обсуждениях приняли участие представители более 20 стран, включая министра культуры и информации Казахстана Раяну Секенову. Подробнее об этом событии можно прочитать на сайте kz24.news в материале "На площадке KazanForum впервые прошёл Съезд министров культуры стран ОИС".

Яркие события форума

Помимо деловых встреч, KazanForum запомнился яркими культурными событиями. Среди них - футбольный матч между легендами казанского клуба "Рубин" и дипломатами стран ОИС, гастрономический турнир поваров из 16 стран и модный показ Modest Fashion Day, представивший коллекции дизайнеров из 7 стран.

Итоги KazanForum

Таким образом, KazanForum не только подтвердил свой статус ведущей экономической платформы, но и стал символом нового уровня взаимодействия стран Евразии и исламского мира, где экономика, культура и дипломатия тесно переплетены, открывая новые горизонты для сотрудничества и интеграции.