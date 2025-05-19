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В РФ открыли мемориальную доску основателю кыргызской советской литературы

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- Светлана Лаптева
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Мемориальная плита кыргызскому поэту, писателю и фронтовику Мукаю Элебаеву установлена в деревне Ланева Гора Псковского района Псковской области. Памятный знак появился по инициативе Поискового движения "Наша победа - Биздин жениш" при поддержке главы Краснопрудской волости Александра Васильева. Финансирование проекта обеспечило Правительство Кыргызской Республики.

Имя Элебаева, погибшего от ран при освобождении Псковского района в годы Великой Отечественной войны, долгое время оставалось неизвестным. Лишь благодаря стараниям поисковиков стало известно, что на псковской земле похоронен один из основателей кыргызской советской литературы - человек, который одним из первых перевёл на кыргызский язык произведения Гоголя, Толстого, Пушкина, Маяковского, Маршака.

Эскиз памятной доски подготовила художница Мария Быкова. Изготовили плиту в Краснопрудской волости.

Особое значение событию придало участие внучки поэта - Эльмиры Дуйшеналиевой. Она привезла из Кыргызстана горсть родной земли и высыпала её у могилы деда.

- Впервые на Псковщину я приехала девятилетней девочкой. Сегодня возвращаюсь взрослым человеком, чтобы сказать спасибо всем, кто помнит, - поделилась Эльмира.

В церемонии открытия приняли участие представители кыргызской диаспоры Псковской области, делегация аппарата КР в ОДКБ, школьники и учителя - участники проекта "Побратимство памяти", директора музеев.

Инициативу поддержал заместитель председателя Кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

Поисковики выразили благодарность Министерству обороны, Правительству и Президенту КР за поддержку проекта, ставшего символом дружбы народов и уважения к общей памяти о Великой Отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/446014
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, поиски
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