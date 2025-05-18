ГНС получила служебные автомобили для мобильных групп

Государственная налоговая служба КР получила 65 служебных автомобилей отечественного производства марки "Chevrolet Cobalt". Машины предназначены для мобильных групп, выявляющих контрафактную и неучтённую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 17 мая, в честь 35-летия образования ГНС прошла торжественная церемония вручения автомобилей. В мероприятии приняли участие председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов, управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и сотрудники налоговых органов.

Глава ГНС отметил, что автомобили предназначены не для руководителей, а для повышения эффективности мобильных групп, работающих на местах. Он поблагодарил Президента за поддержку.

Шыкмаматов также привёл результаты внедрения обязательной маркировки нефтепродуктов: доходы от акцизов выросли с 3,7 млрд до 5,3 млрд сомов. А поступления от нефтетрейдеров - с 8 до 12 млрд сомов в год.

По его словам, таких успехов удалось достичь благодаря усилению контроля, борьбе с контрабандой и росту налоговой культуры.

Каныбек Туманбаев подчеркнул важность налоговой службы для экономики страны и сообщил, что президент поручил создать все условия для эффективной и честной работы налоговиков.