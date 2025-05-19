Эксперт: Не бойтесь! Современная ядерная медицина безопасна и эффективна

Кыргызстан делает решительный шаг к возрождению ядерной медицины, которая более 30 лет находилась в состоянии фактического простоя. Эксперт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, заведующий отделением радионуклидной диагностики Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, кандидат медицинских наук Алексей Леонтьев уверен, что это начало новой эры в диагностике и лечении онкологических заболеваний в стране.

По его словам, современные технологии, профессиональные кадры и международная поддержка позволяют создавать безопасные и эффективные радионуклидные процедуры, которые дают врачам необходимую информацию для точной постановки диагноза и выбора правильной терапии. Пациенты теперь могут рассчитывать на качественное обследование, а система здравоохранения - на устойчивое развитие, которое не остановится на достигнутом.

Как ядерная медицина меняет подход к лечению онкологических заболеваний?

Приехав сюда, к нашим коллегам из Кыргызстана, мы занимаемся общим делом. На самом деле, неважно, что мы находимся в разных регионах - главное, что нас объединяет одна цель.

За вашей спиной находится так называемый "горячий блок" - помещения, в которых хранится генератор технеция. Название, может быть, и звучит немного тревожно, но именно здесь выполняются все работы по приготовлению радиофармацевтических препаратов. Генераторы мы получаем один раз в неделю или раз в две недели. На основе радиоактивности, выделяемой этим оборудованием, мы готовим готовую лекарственную форму радиофармпрепаратов, которые затем вводим пациентам. Это делается ежедневно, а порой и несколько раз в день.

Это очень ответственный вид работы - с одной стороны, он сопряжён с лучевой нагрузкой, с другой - требует высокого качества при проведении радионуклидных процедур. Мы должны помнить, что важно не только выполнить нужное количество исследований, но и обеспечить их высокую диагностическую ценность.

Когда мы приехали в Кыргызстан сразу отметили высокий профессиональный уровень наших коллег. Это вызвало у нас искреннее чувство удовлетворения и уверенность в том, что наша миссия от МАГАТЭ будет успешной. У нас нет сомнений, что специалисты смогут эффективно работать и после нашего отъезда - врачи, которые здесь трудятся, уже многое умеют и знают.

На мониторах - примеры того, как выглядит конечный продукт нашей работы. Мы видим радиоактивность, полученную из генератора технеция, и как с её помощью можно решать конкретные клинические задачи, которые перед диагностами ставят врачи клинических специальностей.

Онкология - это не приговор. Это заболевание, которое можно и нужно лечить. Самое главное - своевременно получать всю возможную информацию, чтобы принимать правильные клинические решения.

Сегодня онкологическая служба без ядерной медицины во многом теряет эффективность. Именно поэтому мы рассматриваем нынешний этап как первый шаг. Я знаю, что коллеги из "Росатома" совместно с представителями вашей страны и при поддержке Министерства здравоохранения Кыргызстана разрабатывают стратегию по созданию ПЭТ-центра и установке циклотронного оборудования. Это уже следующий, более высокий уровень, но он также необходим. Главное - не останавливаться на достигнутом и идти вперёд.

Насколько безопасна ядерная медицина?

Наибольшее количество радионуклидных процедур в мире выполняется с использованием технеция-99m. Это связано с рядом факторов:

Во-первых, технеций - генераторный изотоп. То есть его не нужно производить в реакторе каждый раз: мы просто "смываем" его с генератора. Процедура технически несложная. Грубо говоря, она похожа на то, как процедурные медсёстры разводят антибиотики . Только в нашем случае необходимо строго соблюдать правила радиационной безопасности и применять средства индивидуальной защиты.

Во-вторых, у технеция-99m удобный период полураспада - чуть более 6 часов. Это позволяет эффективно планировать и проводить исследования.

В-третьих, у него очень низкая энергия излучения. Она недостаточна для терапии, но идеальна для диагностики. Поэтому не стоит бояться, когда пациенту назначают радионуклидное исследование с технецием-99m. Лучевая нагрузка при этом примерно сопоставима с флюорографией - всего 1–2 миллизиверта, что в 2–3 раза меньше, чем при компьютерной томографии одной анатомической области.

Так что я хочу обратиться к пациентам: не бойтесь, не живите страхами из прошлого. Не отказывайтесь от современных медицинских возможностей, которыми сегодня располагает система здравоохранения.

Может показаться, что всё это очень сложно, но сложности касаются в первую очередь организации процессов внутри отделения. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность - как для сотрудников, так и для пациентов. Сама процедура для пациента проста, безопасна и крайне информативна.

Именно поэтому мы обязаны строго соблюдать все меры радиационной безопасности. Ни в одной стране мира невозможно просто взять и провезти генератор или радиоактивный препарат в чемодане - это исключено. Во всех аэропортах установлены пропускные рамки, чувствительные к повышенному фону радиации. Если человек или предмет излучает хоть немного выше естественного уровня, сигнализация срабатывает, и у служб контроля сразу возникают вопросы.

Поэтому, если пациенту ввели радиофармацевтический препарат и он в ближайшие день-два планирует перелёт, мы обязательно выдаём ему специальную справку. В ней указано, что, когда и в каком объёме было введено. Пограничные и таможенные службы, увидев такую справку, понимают причину сигнала и удостоверяются, что всё находится в рамках допустимого и безопасного.

Уважаемые пациенты, не бойтесь. Мы стоим на пороге новой эры. Это действительно колоссальная работа, ведь ядерная медицина в Кыргызстане была фактически парализована более 30 лет.

Но благодаря усилиям Госкорпорации "Росатом", поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и активному участию вашей стороны, сделаны важнейшие первые шаги. И теперь всё остальное - уже вопрос времени. Мы уверены, что система начнёт развиваться и работать в полную силу.