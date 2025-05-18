Диалог РФ и КР строится на национальных интересах, дружбе и союзничестве

Россию и Кыргызстан связывают отношения дружбы и союзничества, отметил на встрече с торага ЖК КР Нурланбеком Тургунбеком уулу председатель ГД РФ Вячеслав Володин, передает Государственная дума России.

По его словам, диалог двух стран основывается на объединяющих принципах отсутствия двойных стандартов, учета национальных интересов, уважения к общей истории.

"Одним из главных приоритетов в работе и российских, и кыргызских парламентариев является законодательное обеспечение решений, принятых на уровне глав государств. Нужно наращивать взаимодействие, чтобы через возможности депутатского корпуса делать все для укрепления сотрудничества между нашими странами", - считает он.

Говоря о перспективах торгово-экономического сотрудничества, Вячеслав Володин отметил: "За прошлый год рост товарооборота составил 13,5 % и составил порядка 4,1 миллиарда долларов". Кроме того, развитию связей в этом направлении способствует увеличение показателя национальных валют во взаиморасчетах: доля рубля достигла 92 %, подчеркнул Председатель ГД.

"Россия является одним из важнейших партнеров Кыргызстана, с которой выстроен высокий уровень отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - отметил Нурланбек Тургунбек уулу.

По словам спикера парламента КР, республика настроена и дальше развивать конструктивное взаимодействие в интересах обеих стран.

"Межпарламентское сотрудничество между Кыргызстаном и Россией имеет значительные перспективы. Парламентам двух стран удается поддерживать высокую динамику двустороннего диалога, о чем свидетельствует постоянный контакт руководств парламентов, профильных комитетов и депутатов в целом, а также регулярное проведение заседаний межпарламентских комиссий", - подчеркнул он.