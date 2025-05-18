Володин: "Это наша общая Победа. Важно сохранить память о подвиге предков"

"Нынешний год особый - год 80-летия Победы. Россию и Кыргызстан как ничто другое объединяет отношение к нашим дедам, прадедам, которые сделали все, чтобы одержать победу над фашистской Германией" подчеркнул на встрече с торага ЖК КР Нурланбеком Тургунбеком уулу председатель ГД РФ Вячеслав Володин, передает Государственная дума России.

По словам Володина, Кыргызстан внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне: на фронтах сражались более 360 тысяч уроженцев Республики, многие из них погибли.

"Кыргызстан также была одним из центров эвакуации: только из блокадного Ленинграда сюда было вывезено 16 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей. Поэтому, для обеих стран важно сохранить память о подвиге предков. За свободу погибли 27 миллионов граждан Советского Союза разных национальностей. Это наша общая Победа. Мы считаем правильным уделить этому внимание не только в рамках нашей встречи, но и в других международных и различных межпарламентских форматах сотрудничества", - отметил .председатель ГД РФ.

Вячеслав Володин поблагодарил своего коллегу Нурланбека Тургунбека уулу за участие представителей парламента КР в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который был посвящен вопросам противодействия фальсификации истории.

Нурланбек Тургунбек уулу заверил, что Кыргызстан "готов и дальше поддерживать мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войны".