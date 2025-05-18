Депутат Госдумы РФ Алена Аршинова поблагодарила КР за гостеприимство

Спасибо Кыргызстану, что принимает нас гостеприимно. Завтра мы примем участие в заседании Совета ПА ОДКБ. Об этом в своем канале в Telegram написала депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

"Работаю в Кыргызстане в составе делегации Государственной Думы во главе с председателем Вячеславом Володиным. Приняла участие в возложении цветов в Бишкеке к Мемориалу памяти жертв блокады Ленинграда, который установлен в напоминание о взаимной поддержке в самые трудные времена. В годы войны Кыргызстан принял 16 тысяч ленинградцев, в том числе 3,5 тысячи детей, и отправил в осаждённый город сотни вагонов с помощью. Более тысячи уроженцев республики погибли, защищая Ленинград", - подчеркнула Алена Аршинова.

Наша общая история - пример настоящего братства народов, добавила депутат ГД РФ.