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Сайкал Омурзакова: Мы спасли женщину с шестиразовой остановкой сердца

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане сохраняются высокие риски для здоровья беременных женщин, особенно тех, кто не стоит на учёте и недостаточно осведомлён о правилах безопасного материнства. Заместитель главного врача по родовспоможению Национального центра охраны материнства и детства Сайкал Омурзакова в интервью изданию VB.KG отмечает, что из-за отсутствия знаний и своевременного наблюдения многие женщины поступают в критическом состоянии, угрожающем жизни. По её словам, для снижения числа таких тяжёлых случаев необходима масштабная и системная работа по информированию населения через СМИ, первичную медико-санитарную помощь, социальные службы и образовательные учреждения.

Какие меры помогут сократить число тяжёлых случаев при родах?

Возможно, в нашей стране это недооценивают, но огромную роль в снижении материнской смертности играет именно информированность женщин о безопасном материнстве. Ведь очень часто из-за элементарного незнания женщины поступают в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Я, например, главный врач 6-го роддома - это роддом республиканского уровня. К нам попадают пациентки в критическом, порой терминальном состоянии. Это, как правило, женщины, которые не состояли на учёте по беременности, не были информированы и не имели никакого представления о том, как правильно готовиться к беременности, как её планировать и вести.

В результате - летальные исходы. Недавно у нас был случай: поступила женщина в состоянии клинической смерти. Она умерла через несколько дней. Я спросила у её мужа: "Вы знали о беременности?". Он ответил: "Нет, не знал. Никто нам ничего не говорил. Она не стояла на учёте".

Это всё показывает, насколько важно проводить разъяснительную работу. Необходимо активнее пропагандировать важность постановки на учёт, приёма необходимых препаратов, осведомлённости о тревожных признаках при беременности.

Нужно усиливать работу на уровне первичной медицины - организовывать подворовые обходы, чтобы выявлять женщин, которые выпали из системы. Мы видим последствия внутренней миграции, например, после конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана в Чуйскую область переехало много людей. Эти женщины не знают, когда нужно встать на учёт, куда идти, с какими документами, кто их будет сопровождать. А это всё - критически важные вещи.

Поэтому это не только медицинская, но и социальная проблема. Здесь нужна совместная работа и системы здравоохранения, и социальных служб.

Удалось ли сохранить жизнь пациенткам в самых тяжёлых случаях?

Причины тяжёлых случаев часто связаны с поздним обращением, отсутствием наблюдения по беременности, а также с наличием серьёзных сопутствующих заболеваний. Наша клиника работает на третичном уровне - к нам поступают около 90% женщин с тяжёлой патологией: пороки сердца, экстрагенитальные заболевания, гестозы, преэклампсия, эклампсия и другие осложнения.

Но, несмотря на это, у нас много случаев, когда удаётся спасти женщин даже в самых критических ситуациях. Один из примеров случай в январе. Женщина поступила в состоянии клинической смерти на фоне тромбоэмболии лёгочной артерии. У неё шесть раз останавливалось сердце. Но благодаря слаженной работе команды нам удалось её спасти. Через две недели она была выписана в хорошем состоянии, активной, с сохранённым здоровьем.

Как можно улучшить ситуацию и уменьшить число тяжёлых случаев при беременности и родах?

Необходима масштабная и системная информационная работа. Прежде всего - это пропаганда через все возможные каналы: СМИ, пресса, блогеры, соцсети, подкасты, реклама, брошюры. Должны активно подключаться и журналисты, и медики на местах - особенно первичная медико-санитарная помощь.

Также важны индивидуальные и групповые занятия для женщин, особенно тех, кто планирует беременность. Нужно обучать и готовить их заранее, а не тогда, когда уже наступили осложнения.

Со скольки лет стоит начинать рассказывать девочкам о репродуктивном здоровье, учитывая ранние браки и подростковую беременность?

Это действительно очень щепетильная и важная тема. Учитывая, что в нашей стране существуют ранние браки и не исключается подростковая беременность, необходимо начинать говорить с девочками о репродуктивном здоровье достаточно рано - уже с 10 лет. В этом возрасте детям важно донести базовую информацию о строении организма, о том, как планировать семью, о здоровье и ответственности, которая с этим связана.


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URL: https://www.vb.kg/446036
Теги:
родильный дом, репродуктивное здоровье, Бишкек, Кыргызстан, врачи, семья, женщины
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