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Работники "Кумтора" высадили 19,5 тысяч саженцев ели в Григорьевском ущелье

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- Бакыт Басарбек
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Руководство и сотрудники закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" совместно со специалистами Лесной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, местными жителями и активистами приняли участие в ежегодной акции по высадке более 19 тысяч трехлетних саженцев ели тянь-шаньской в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области.

Председатель совета директоров "Кумтор Голд Компани" Болотбек Идирисов сообщил, что сотрудники компании не в первый раз участвуют в таких масштабных акциях по высадке саженцев различных пород деревьев. "Так, прошлом году в урочище Каркыра на площади 300 га было высажено 332 400 саженцев березы, ели красной и ели Тянь-Шаньской. Годом ранее сотрудники компании участвовали в высадке саженцев ели тянь-шаньской в селе Чон-Кызыл-Суу Джети-Огузского района.

В этом году в рамках национальной кампании "Жашыл мурас" в одном из красивейших мест – Григорьевском

ущелье общими усилиями высажено 19 тысяч 500 саженцев ели на площади 10 га. Надеюсь, что все они приживутся и любимая многими локация станет еще красивее и притягательнее для отдыха и проведения различных этнофестивалей и соревнований", - сказал он.

Болотбек Идирисов обратил внимания на важность увеличения площади лесных насаждений по всей стране.

"Леса препятствуют эрозии почвы, способствуют сокращению числа таких природных катаклизмов, как оползни и сход селевых потоков, ежегодно наносящих существенный ущерб. Важно, что увеличение площади лесных насаждений вносит большой вклад и в биоэкономику страны. Помимо выработки углерода, в лесных массивах всегда больше цветов и разнотравья, что важно для наших пасечников, ежегодно собирающих уникальный по своим вкусовым и целебным свойствам кыргызский горный мёд", - подчеркнул глава совета директоров компании.


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URL: https://www.vb.kg/446039
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, деревья
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