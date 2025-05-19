Клубный чемпионат мира впервые пройдёт в расширенном формате

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на 75-м конгрессе организации в Асунсьоне (Парагвай) объявил о значительном росте финансовых показателей. По его словам, доход ФИФА за текущий четырёхлетний цикл (до 2026 года) достигнет 13 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает показатели предыдущего периода с 2019 по 2022 год, когда выручка составила 6,5 миллиарда долларов.

"Мы вдвое увеличили выручку в сравнении с последним четырёхлетним периодом. Это позволяет нам реализовывать различные программы развития футбола по всему миру", - отметил Инфантино.

Одним из ключевых проектов ФИФА в ближайшее время станет Клубный чемпионат мира, который впервые пройдёт в расширенном формате. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года и соберёт 32 лучших клуба со всех шести континентов. Общий призовой фонд составит 1 миллиард долларов, что делает это соревнование самым масштабным и финансово значимым в истории клубного футбола.

ФИФА рассчитывает, что новый формат турнира привлечёт рекордную аудиторию и станет важным шагом в развитии мирового футбола.