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"Галатасарай" в 25-й раз стал чемпионом Турции

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- Самуэль Деди Ирие
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Стамбульский "Галатасарай" досрочно обеспечил себе чемпионский титул в Турецкой Суперлиге, разгромив "Кайсериспор" со счётом 3:0 в матче 36-го тура. Победа позволила команде оформить чемпионство за два тура до завершения сезона.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл нигерийский форвард Виктор Осимхен. Уже спустя три минуты преимущество "Галатасарая" удвоил турецкий вингер Бариш Альпер Йылмаз. Во втором тайме точку в игре поставил вратарь команды Фернандо Муслера, реализовавший пенальти.

Эта победа стала юбилейной – 25-й в истории клуба. В соответствии с традицией, "Галатасарай" сможет добавить пятую звезду на эмблему: одна звезда присваивается за каждые пять чемпионств.

По итогам сезона "Галатасарай" набрал 89 очков, забил 87 мячей и пропустил лишь 31, потерпев всего одно поражение - от "Бешикташа".

Второе место занимает "Фенербахче" с 81 очком. Несмотря на уверенную победу над "Эюпспором" (2:1), команда Жозе Моуринью вновь осталась без титула - последний раз клуб выигрывал Суперлигу более десяти лет назад. Третье место удерживает "Самсунспор", набравший 60 очков.

Триумф "Галатасарая" стал поводом для бурных празднований по всей стране. Клуб в очередной раз подтвердил статус самого титулованного в турецком футболе.


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URL: https://www.vb.kg/446050
Теги:
Турция, футбол
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