"Торпедо" вышло в Премьер-Лигу России за тур до конца сезона

Московское "Торпедо" за тур до окончания сезона ФНЛ гарантировало себе место в Премьер-Лиге чемпионата России по футболу, сообщает Prosports.kz.

В матче 33-го тура "Торпедо" в гостях сыграло с одним из прямых конкурентов - командой из Сочи. Игра завершилась победой московской команды со счётом 1:0. Гулжигит Алыкулов вышел в основном составе и был заменён на 58-й минуте при счёте 0:0.

"Торпедо" набрало 64 очка, заняв второе место в турнирной таблице, что даёт прямую путёвку в Премьер-Лигу.

Отметим, что последний раз игрок из Кыргызстана выступал в российской Премьер-Лиге в сезоне 2018-2019 - тогда за "Енисей" играл Валерий Кичин. Выход "Торпедо" в элиту российского футбола может стать новым стимулом для кыргызстанских футболистов показать себя на высоком уровне.