Женщина в хиджабе попыталась дать взятку милиционеру

17 мая в милицию обратилась с заявлением по факту хулиганских действий гражданка М.Н. которая просила, чтобы следователь принял меры в отношении гражданки Г. в том числе за применение последней угроз.

С целью склонить должностное лицо к принятию решения в свою пользу, в тот же день в 16:21 гражданка М.Н. перечислила денежные средства на электронный кошелёк следователя через мобильное приложение. Указанная сумма квалифицируется как незаконное вознаграждение - дача взятки.

Следователь сообщил о данном факте, и информация была зарегистрирована в ГУВД Чуйской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 345 ("Дача взятки") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В тот же день сотрудники Службы внутренних расследований МВД совместно с ОВД Аламудунского района задержали подозреваемую - гражданку М.Н. 1989 года рождения, жительницу Чуйской области.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия.

По результатам расследования действиям гражданки М.Н. будет дана юридическая оценка в соответствии с законом.