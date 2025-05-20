Узбекистан получит от ВБ $100 млн на установку "умных" счетчиков

Узбекистан получит от Всемирного банка льготный кредит в размере $100 млн на обновление распределительной энергосети. Проект, рассчитанный до 2029 года, предусматривает масштабную реконструкцию инфраструктуры: будет построено и модернизировано 6000 километров линий электропередачи, установлены современные трансформаторы и "умные" счётчики.

Дополнительно 50 миллионов долларов вложит само АО "Региональные электрические сети", которое выступает оператором проекта. Таким образом, общий объём инвестиций достигнет $150 млн.

По данным ВБ, инициатива реализуется в рамках нового финансового инструмента, нацеленного на поддержку приоритетных госпрограмм. Основная цель - снизить технические и коммерческие потери, которые остаются одной из главных проблем узбекской энергосистемы. Сейчас в республике свыше половины электросетевых объектов эксплуатируются более 30 лет.

Модернизация должна не только повысить надёжность поставок, но и обеспечить подключение новых объектов на базе возобновляемых источников энергии. Власти страны намерены довести их долю в генерации до 25 ГВт к 2030 году.

Всемирный банк надеется, что его поддержка станет сигналом для других международных партнёров и инвесторов, готовых участвовать в масштабной трансформации сектора.