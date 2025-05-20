Посол поделился стратегией привлечения японских туристов в Кыргызстан

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Кыргызстане господин Года Хидэки в интервью VB.KG поделился важными аспектами дипломатических и экономических отношений между двумя странами. Он рассказал о шагах, предпринимаемых для привлечения японских туристов в Кыргызстан, а также о кыргызстанских продуктах, которые уже пользуются растущим спросом на японском рынке.

Господин посол также рассказал, как известные чиновники из КР получили образование в Японии и какие возможности открываются для молодежи, стремящейся попасть в Страну Восходящего Солнца. Какие пути ведут к развитию сотрудничества между нашими странами и какие меры могут усилить взаимные связи? Читайте в нашем материале.

Какие, по вашему мнению, наиболее перспективные направления для укрепления экономического сотрудничества между Японией и Кыргызстаном?

С момента обретения независимости в 1991 году Кыргызская Республика и Япония последовательно развивают дружеские отношения и сотрудничество в различных сферах - от политики и экономики до образования, здравоохранения и культуры.

Одним из ярких примеров успешного взаимодействия является проект "Одно село - один продукт". Он позволяет жителям сельских регионов использовать местное сырьё для разработки, производства и реализации товаров. Весь процесс осуществляется самими жителями по собственной инициативе, при поддержке экспертов Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Проект даёт возможность местному населению, особенно женщинам, получать устойчивый доход. Изначально он был запущен в Иссык-Кульской области, но благодаря своей эффективности распространился по всей стране. Сегодня его опыт перенимают и в соседних государствах. В будущем ожидается дальнейшее развитие и масштабирование этой инициативы.

Отдельно стоит отметить вклад Японии в развитие человеческого капитала. Одной из наиболее успешных программ считается JDS - программа подготовки кадров для развития (Japanese Development Scholarship). В рамках неё кыргызские государственные служащие получают возможность обучаться в магистратуре ведущих японских университетов.

На сегодняшний день более 300 сотрудников госорганов Кыргызстана прошли обучение по этой программе. Многие из выпускников занимают высокие должности в правительственных структурах. Среди них - трое министров, включая действующего министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова, а также множество заместителей министров и руководителей ведомств.

Мы надеемся, что кыргызские государственные служащие, получившие образование в Японии, продолжат вносить весомый вклад в развитие своей страны и укрепление кыргызско-японских отношений.

В последние годы Япония активно развивает программу с помощью области экологии. Какие экологические инициативы вы рассматриваете для совместных проектов с Кыргызстаном?

Я приехал в Кыргызстан в 2022 году. Одним из первых ярких впечатлений стали великолепные природные пейзажи - горы, озёра и нетронутая природа. В то же время я заметил, что суровый горный рельеф, холодные зимы и последствия глобального потепления всё сильнее сказываются на жизни людей.

Правительство Японии продолжает поддерживать усилия Кыргызстана по снижению рисков стихийных бедствий. В стране реализуются проекты по установке станций наблюдения за лавинами, созданию системы мониторинга таяния ледников, а также по укреплению потенциала в области реагирования на чрезвычайные ситуации, включая землетрясения.

В прошлом году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил один из таких проектов - систему мониторинга таяния ледников в Иссык-Кульской области.

Кыргызстан, как горная страна, особенно уязвим к последствиям изменения климата. Президент Садыр Жапаров неоднократно поднимал эту тему на международных форумах, призывая мировое сообщество к срочным действиям по борьбе с климатическим кризисом и укреплению устойчивости страны к стихийным бедствиям.

Япония также сталкивается с природными катастрофами, такими как землетрясения и тайфуны. Поэтому мы считаем важным делиться нашими знаниями, технологиями и опытом с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии - в целях повышения общей устойчивости региона к природным угрозам.

В каких областях, по вашему мнению, японская культура и традиции могут быть полезны для воспитания молодого поколения в Кыргызстане?

Я считаю, что образование играет ключевую роль в развитии молодёжи - тех, кто будет нести ответственность за будущее общества.

Если обратиться к истории, то во второй половине XIX века Япония отказалась от системы правления сёгунов и самураев. Наверняка вы это видели во многих исторических фильмах. Именно в тот период, после начала эпохи Мэйдзи, страна вступила на путь превращения в современную нацию.

Одним из важнейших шагов на этом пути стало создание системы образования. Причём ещё в предшествующую эпоху Эдо образование было достаточно развито: в клановых школах самураев преподавались как боевые искусства, так и другие дисциплины, а при храмах существовали школы для простых горожан, где обучали чтению, письму и счёту.

Такая широкая доступность образования уже тогда заложила прочный фундамент для стремительного развития Японии в XX веке.

В Кыргызстане также изначально был высокий уровень грамотности. Чтобы достичь ещё большего прогресса, возможно, стоит обратить внимание на японский опыт, где приоритет отдается воспитанию уважения к обучению и выработке у детей привычки регулярно посещать школу.

Я также заметил в Кыргызстане большой интерес к боевым искусствам. Многие увлекаются японскими направлениями - такими как дзюдо и сумо. Мне посчастливилось присутствовать на открытии чемпионата по сумо, прошедшего в Бишкеке. Кроме того, здесь популярны карате, кэндо, айкидо, иайдо.

В японских боевых искусствах, как и в традиционных видах искусства, большое внимание уделяется гармонии духа, техники и тела. Речь идёт не только о физическом развитии и оттачивании приёмов, но и о воспитании вежливости, дисциплины и умения работать в команде. Всё это способствует формированию здоровой и зрелой личности, что, безусловно, важно в любом обществе.

Как Вы оцениваете развитие образовательных обменов между Японией и Кыргызстаном и расширение программ стипендий академических обменов?

Посольство Японии ежегодно реализует несколько программ для студентов и молодых специалистов, работающих в государственных учреждениях. Среди них - государственные стипендиальные программы Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, известные как программа МЕХТ, а также программа подготовки молодых лидеров YLP (Young Leaders Program).

Программа YLP - это магистратура, в рамках которой участники изучают государственное управление и управление в сфере здравоохранения в ведущих японских университетах. На сегодняшний день её успешно завершили около 30 человек. Кроме того, существует и ранее упомянутая программа JDS для государственных служащих.

Учёба в Японии - это отличная возможность познакомиться с японской культурой и обществом. Однако, на наш взгляд, Кыргызстан пока недостаточно активно использует предоставляемые возможности для обучения в Японии.

Отбор на программы, финансируемые правительством Японии, проходит на конкурсной основе: кандидаты из Кыргызстана соревнуются с представителями других стран за получение стипендий. Поэтому важно улучшать знание английского и японского языков, а также развивать математические навыки.

В настоящее время посольство Японии объявило набор на образовательную программу МЕХТ. В её рамках предусмотрено несколько направлений, и вся необходимая информация размещена на официальном сайте посольства. Ждём заявок от заинтересованных кандидатов.

Кроме стипендиальных программ, активно развивается сотрудничество и обмен между образовательными учреждениями Кыргызстана и Японии, в том числе между школами. Такие контакты способствуют укреплению взаимопонимания и партнёрства между нашими странами. Посольство Японии, со своей стороны, намерено и дальше оказывать поддержку этим инициативам.

Япония известна своими инновационными технологиями. Какие технологии, по вашему мнению, могут быть полезны Кыргызстану для развития различных отраслей?

Мой предыдущий предшественник на посту посла он много лет был экспертом по оказанию помощи японским компаниям в расширении их деятельности за рубежом. Одно из направлений, над которыми мы работаем между Кыргызстаном и Японией с тех пор - это сотрудничество в сфере информационных технологий. Кыргызстан обладает преимуществом в Центрально-Азиатском регионе в сфере интернет коммуникаций. Насколько мне известно IT-компании Кыргызстана активно сотрудничают с японскими компаниями с целью развития бизнеса. Кроме того в целом мире наблюдается нехватка IT-специалистов и одним из направлений сотрудничества является возможность привлечения кыргызстанских IT-кадров для работы в японских компаниях. Сильной стороной, если говорить о японской промышленности в целом, на мой взгляд является высокий уровень трудовой дисциплины на производстве, что хорошо иллюстрируется понятием как айсенг "кайдзен" (непрерывное совершенство). Каждый сотрудник пытается проявить инициативу и находит способы повышения производительности, эффективности на своем рабочем месте. Такая высокая дисциплина и стремление к самосовершенствованию характерны не только для промышленности, но и для сферы услуг, что отражается в известной концепции "омотенаши". Это японское гостеприимство. Я считаю что у Японии в этом плане есть много аспектов, которые можно было бы перенять.

Как по вашему мнению можно улучшить уровень двухсторонней туристической активности между Японией и Кыргызстаном?

Когда я приехал в Кыргызстан, меня поразили красивые горы, которые можно было увидеть совсем рядом. За более чем два года у меня появилась возможность путешествовать по стране, и я познакомился со многими природными и культурными достопримечательностями Кыргызстана. Считаю, что у страны очень большой туристический потенциал.

Однако, существует проблема: Кыргызстан в целом мало известен японцам.

Если вы хотите, чтобы японские туристы приезжали в Кыргызстан, одного лишь ожидания недостаточно. Необходимо активно рассказывать об очаровании страны, знакомить людей с её культурой и природой, формировать у них искреннее желание посетить Кыргызстан. В последнее время японские ютуберы, побывавшие здесь, делятся своими впечатлениями - я видел их каналы. Это хороший шаг. Однако, кыргызской стороне также важно активно продвигать информацию о стране на японском языке, ведь большинство японцев не владеют ни русским, ни кыргызским. Качественные материалы на японском значительно способствуют продвижению туристического имиджа страны.

Важно отметить, что японцы чаще всего путешествуют группами, и поездки в Кыргызстан, как правило, организуются через туристические агентства. Поэтому особое внимание стоит уделить сотрудничеству с ними.

С 13 апреля в Осаке проходит выставка ЭКСПО, где представлен павильон Кыргызстана. Команда с кыргызской стороны, занимавшаяся подготовкой, проделала большую работу: были выставлены традиционные элементы кыргызской культуры, демонстрировались видеоролики о природной красоте и туристическом потенциале страны, проходили музыкальные номера, гостей встречали в национальных костюмах. Все это вызвало живой интерес у посетителей.

В павильоне также широко представлен кыргызский мёд, на который обратило внимание даже японское телевидение - был снят репортаж, и сейчас он пользуется большой популярностью.

6 июня в Японии состоится Национальный День Кыргызской Республики. Из Кыргызстана прилетит государственная делегация. Ожидается торжественное мероприятие и большое внимание к павильону Кыргызстана. Это будет отличная возможность для дальнейшего продвижения страны в Японии.

В последние годы мир сталкивается с глобальными вызовами в области здравоохранения. Как Япония может способствовать улучшению здравоохранения в Кыргызстане через партнёрство и совместные проекты?

Во время пандемии весь мир столкнулся с чрезвычайно тяжёлой ситуацией. Тогда Япония оказала Кыргызстану поддержку в виде поставок вакцин через механизм COVAX.

Сектор здравоохранения является важным направлением японской помощи Кыргызстану. За последние годы Япония предоставила медицинское оборудование больницам вторичного уровня в городе Бишкек и Чуйской области, а также медицинским учреждениям третичного уровня в столице.

Кроме того, поддержка была оказана и в рамках грантовой программы Посольства Японии "Корни травы и человеческая безопасность" - в частности, были переданы медицинские приборы и оборудование в региональные больницы.

При обсуждении вопроса о дальнейшем улучшении системы здравоохранения в Кыргызстане мы хотели бы сначала услышать от Министерства здравоохранения, как правительство планирует строить и развивать систему здравоохранения страны. Только после этого мы сможем детально рассмотреть содержание будущей поддержки. Я не раз поднимал этот вопрос в ходе различных встреч.

Кыргызстан - горная страна, и в отдалённых районах жители, проживающие на высокогорье, зачастую не имеют регулярного доступа к медицинской помощи. На ранних этапах болезни они не проходят обследование, и, по мере ухудшения состояния, вынуждены спускаться преодолевать путь и обращаться в городские больницы.

Я знаю, что в рамках форума, посвящённого горным странам, обсуждались подобные вопросы, включая доступность медицинских услуг в таких труднодоступных районах. Мне известно, что органы здравоохранения Кыргызстана предпринимают усилия для решения этих проблем - в частности, организуют регулярные медицинские осмотры жителей отдалённых регионов, чтобы выявлять болезни на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Это разумная и важная инициатива, и мы готовы поддерживать такие усилия, направленные на улучшение здоровья населения.

Известно, что более 30-ти волонтеров в разных сферах активно работают в Кыргызстане. Какие основные направления волонтёрской деятельности поддерживают Япония в нашей стране?

В этом году исполняется 60 лет с начала программы волонтёров по зарубежному сотрудничеству от JICA, Японского агентства международного сотрудничества, а также 25 лет с начала волонтёрской программы JOСV в Кыргызстане. Таким образом, волонтёрская деятельность JICA в Кыргызстане уже продолжается 25 лет.

На апрель этого года в Кыргызстане работают 38 волонтёров из Японии. Их деятельность охватывает широкий спектр сфер. Многие из них преподают английский или японский язык в школах, в рамках образовательных и молодёжных проектов. Также есть волонтёры, которые работают физиотерапевтами и эрготерапевтами в больницах, обучают детей спорту, а также ведут занятия по кулинарии и дизайну в профессиональных училищах и колледжах. Кроме того, в последнее время появились волонтёры, работающие в сфере компьютерных технологий.

Все они применяют свои знания и опыт, работая в различных областях и оказывая реальную помощь. Волонтёры находятся в непосредственном контакте с кыргызским обществом, активно участвуют в жизни местных общин, вносят значительный вклад в поддержку Кыргызстана. Они действительно работают "на передовой", общаясь с детьми и взрослыми, и оказывая помощь в самых разных сферах.

Важно отметить, что волонтёры JICA играют ключевую роль в укреплении дружеских отношений между Японией и Кыргызской Республикой. Их вклад представляет собой особую ценность для обеих стран.