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"Ветер разрушил все"". Жители села Ичке-Жергез просят о помощи

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- Светлана Лаптева
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В редакцию VB.KG обратились жители села Ичке-Жергез Аксуйского района Иссык-Кульской области. Накануне над селом пронесся шквальный ветер - стихия снесла крыши жилых домов и хозяйственных построек.

- У нас в селе много многодетных, пенсионеров, малоимущих. Для них это настоящая беда. Кто-то годами собирал деньги на крышу, ездил на юг батрачить, чтобы купить стройматериалы. А теперь все это смыло ветром. И сейчас ещё продолжается дождь, люди плачут, - рассказывают сельчане.

По словам местных, они нуждаются в любой помощи: строительных материалах, инструментах, рабочей силе. Главное сейчас восстановить крыши и не дать дождю окончательно разрушить дома.

- Не знаем, как быть дальше. Сами не справимся. Обращаемся ко всем, кто может помочь, - говорят жители Ичке-Жергеза.


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URL: https://www.vb.kg/446076
Теги:
Иссык-Кульская область, шквалистый ветер, Помощь
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