"Ветер разрушил все"". Жители села Ичке-Жергез просят о помощи

В редакцию VB.KG обратились жители села Ичке-Жергез Аксуйского района Иссык-Кульской области. Накануне над селом пронесся шквальный ветер - стихия снесла крыши жилых домов и хозяйственных построек.

- У нас в селе много многодетных, пенсионеров, малоимущих. Для них это настоящая беда. Кто-то годами собирал деньги на крышу, ездил на юг батрачить, чтобы купить стройматериалы. А теперь все это смыло ветром. И сейчас ещё продолжается дождь, люди плачут, - рассказывают сельчане.

По словам местных, они нуждаются в любой помощи: строительных материалах, инструментах, рабочей силе. Главное сейчас восстановить крыши и не дать дождю окончательно разрушить дома.

- Не знаем, как быть дальше. Сами не справимся. Обращаемся ко всем, кто может помочь, - говорят жители Ичке-Жергеза.