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Когда прекратится хаос на парковке аэропорта "Манас"?

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- Светлана Лаптева
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Парковочный алгоритм у выхода из международного аэропорта "Манас" превращает понятие порядка в абсурд. Вместо привычной карточки с временем въезда водителей теперь ждет квест на выезде: необходимо вручную вбить госномер автомобиля и номер телефона, оплатить, и только тогда - если повезет - система поднимет шлагбаум.

Вчера утром на глазах у десятков пассажиров система дала сбой: водитель, оплативший парковку, так и не смог выехать. Компьютер отказался его выпускать. Помощники на КПП разводили руками, не зная, как "уговорить" программу. В результате пробка, гудки, крики и нервы.

В заторе оказались пожилые люди, многодетные мамы, спешащие пассажиры. Кто-то снимал происходящее на телефон, кто-то бросал машины и шел искать автобусы - которых, увы, не оказалось. В выигрыше оказались лишь таксисты вне системы: они быстро подхватывали растерянных пассажиров, не застревая в этой "технологичной ловушке".

Не лучше ситуация и у входа в аэропорт: таксисты снова сбивают с ног прилетевших, наперебой предлагая услуги сразу за паспортным контролем. Фирменных такси, которые должны были навести порядок и обеспечить комфорт, замечено не было.

"Это сговор? Или просто провал?" - возмущаются пассажиры. На фоне начала туристического сезона все это выглядит как антиреклама Кыргызстана. Особенно с учетом того, что утром в столицу прибывает несколько международных рейсов.

Пора задать простой вопрос: кто отвечает за организацию сервиса в главных воздушных воротах страны и почему хаос до сих пор стал нормой?


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URL: https://www.vb.kg/446077
Теги:
Аэропорт "Манас"
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