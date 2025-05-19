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Сапар Исаков передал плоскогубцы за $320 как эстафету Сооронбаю Жээнбекову?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Верховный суд Кыргызстана отменил уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исaкова. Как сообщили в ВС, причиной стала подача ходатайств от Генпрокуратуры и адвоката экс-премьера о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Ходатайство удовлетворено. Приговоры Свердловского районного суда от 6 декабря 2019 года, Бишкекского горсуда от 23 марта 2020 года, а также постановления Верховного суда от 22 июня 2020 и 2 марта 2021 года - отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Свердловский суд, но уже в ином составе", - уточнили в пресс-службе.

Такой поворот в деле был ожидаем. Обвинения Исакову в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека появились во времена президентства Сооронбая Жээнбекова. То есть в тот момент, когда новый глава государства искал способ дистанцироваться от своего предшественника и бывшего политического наставника Алмазбека Атамбаева. Как результат - первым под удар попал Исаков, "выдвиженец" Атамбаева, а имя самого Жээнбекова в уголовном деле ни разу не всплыло, что вызывало у подсудимого откровенное недоумение.

"Акт приемки модернизированной ТЭЦ проходил под прямым контролем правительства, которым на тот момент уже полтора года руководил премьер-министр Жээнбеков", - напоминал неоднократно Исаков на суде.

Теперь, когда дело запущено по второму кругу, вполне можно задать закономерный вопрос: не займет ли Жээнбеков место в "теплых" рядах обвиняемых? Ведь если копнуть глубже, модернизация ТЭЦ была не просто техническим проектом - она стала своего рода знаковым символом системной коррупции в стране и позже политических разборок под лозунгом так называемой "энергетической независимости". Если уж судить по справедливости, то к ответственности должны быть в первую очередь привлечены именно те лица, которые подписывали главные документы.

С другой стороны, в этой истории имеется еще один немаловажный фактор - внешнеполитический. История с китайской компанией ТВЕА, выполнявшей модернизацию, в тот период обросла скандалами и копиями закупочных актов, в которых фигурировали огнетушители по 1600 долларов, плоскогубцы по 320 долларов и консультационные услуги за 6 миллионов долларов. Несмотря на это, власти КР сегодня не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с крупным иностранным партнером: с ТВЕА связывают планы по установке зарядных станций для электромобилей и другими "зелеными" проектами.

Напомним, на модернизацию ТЭЦ Бишкек был взят кредит у Китая на сумму 386 миллионов долларов. Спустя всего полгода после пышного открытия, 26 января 2018 года, в разгар аномальных морозов произошла авария - столица осталась без тепла. Четыре дня бишкекчане отогревались грелками и плитами, а депутаты отправились на ТЭЦ искать виновных. Сам Исаков уволил рядовых специалистов, а вскоре директор ТЭЦ Омуркул уулу откровенно заявил: дело вовсе не в халатности персонала, а в том, что "на сто миллионов долларов просто распилили бюджет".

Пресс-служба АО "Электрические станции" подлинность закупочных актов не опровергла, заявив, что смета была "адекватной".

И все же главный вопрос теперь звучит иначе: чьей политической голове суждено упасть в этот раз? Ответ мы, возможно, узнаем в Свердловском суде, но уже в новом составе и при новых политических реалиях.


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URL: https://www.vb.kg/446079
Теги:
Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков, ТЭЦ, Кыргызстан
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