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"Вместе мы создаем единый евразийский стандарт качества образования"

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- Виктория Гунгер
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Автономная некоммерческая организация "Евразия" передала Кыргызско-Российскому Славянскому университету имени Б. Н. Ельцина комфортабельный 30-местный автобус, оснащенный ноутбуками, проекторами, экранами и другой современной аппаратурой, необходимой для обучения. Эта лаборатория на колесах позволит проводить выездные образовательные мероприятия: уроки русского языка, семинары, лекции, мастер-классы и т. д. Об этом сообщили в организации.

"Кыргызстан стал первой страной, которая присоединилась к нашему проекту "Евразия - территория традиционных ценностей" для реализации масштабных образовательных и патриотических программ помощи школам и сохранению исторической памяти. Отдельная благодарность президенту Кыргызстана Садыру Нургожоевичу Жапарову за высокое доверие и поддержку в реализации проектов нашей АНО "Евразия" в республике. Передача мобильной лаборатории КРСУ и школьного автобуса для детей российских военнослужащих в Кыргызстане - новый шаг в укреплении сотрудничества между нашими странами. Дети военнослужащих смогут ездить в национальные музеи и принимать участие в республиканских мероприятиях", - подчеркнула председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.

Она также отметила, что проект "Евразийская мобильная образовательная лаборатория" предоставит педагогам и учащимся из отдаленных районов Кыргызстана доступ к качественному и современному дополнительному образованию.

"Это не первый наш проект в республике: наши учителя-предметники проводят уроки на русском языке, а школьники теперь легко добираются до занятий благодаря переданным "Евразией" 100 современным автобусам. Выделили средства на капремонт нескольких школ в Кыргызстане по проекту "Евразийский лицей". Вместе мы создаем единый евразийский стандарт качества образования, который будет востребован в разных странах континента", - добавила Алена Аршинова.

В свою очередь, и.о.ректора Кыргызско-Российского Славянского университета Сергей Волков сообщил, что подаренный автобус - инструмент расширения границ образования:

"Теперь мы сможем выезжать в самые удалённые регионы, проводить занятия, мастер-классы, популяризировать русский язык, культуру и науку. Благодарим АНО "Евразия" за доверие и реальные шаги к созданию единого образовательного пространства. Сегодня КРСУ - на пороге изменений. И мы меняем его вместе. Я очень надеюсь, что такие встречи и партнёрство станут регулярными. Идеологически мы с "Евразией" смотрим в одном направлении, и наше сотрудничество уже приносит плоды. Главное - это польза для наших студентов. Именно ради них мы и работаем".

Также комфортабельный школьный автобус на 16 человек передан 338-му узлу связи "Прометей" ВМФ России. Транспорт предназначен детям военнослужащих для поездок в учебные заведения, на культурные и просветительские мероприятия.

АНО "Евразия" активно сотрудничает с Кыргызстаном, который первым присоединился к флагманской программе организации "Территория традиционных ценностей". Продолжается реализация совместных образовательных проектов, созданных для популяризации и развития русского языка и культуры. Например, выделены средства на капитальный ремонт средней школы № 27 в Бишкеке. А в преддверии 80-летия Великой Победы АНО "Евразия" провела на базе Кыргызского национального университета имени Баласагына "Просветительский десант: 80-летие Победы и единства в борьбе с нацизмом".


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URL: https://www.vb.kg/446081
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, КРСУ, кыргызско-российское сотрудничество, Садыр Жапаров
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