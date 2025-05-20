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Кыргызстанцы участвуют в престижном Кубке мэра Москвы по бильярду

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- Самуэль Деди Ирие
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С 19 по 24 мая в Москве проходит 13-й Кубок мэра по свободной пирамиде - одно из крупнейших международных соревнований по бильярду. Турнир собрал рекордное количество участников: 299 спортсменов, из них 220 - в мужской категории и 79 - в женской.

Кыргызстан на престижных соревнованиях представляют Дастан Лепшаков, Азиз Мадаминов и Ызатбек Ратбеков. Наши бильярдисты вступили в борьбу с сильнейшими мастерами пирамиды со всего мира. Среди фаворитов - титулованные игроки Иосиф Абрамов, Сергей Крыжановский, Денис Колосов и Александр Сидоров.

Главный трофей турнира - электромобиль "Москвич 3е". Финалисты также поборются за внушительные денежные призы: 500 тысяч рублей получит серебряный призёр мужского турнира, 300 тысяч рублей - финалистка женской категории.

Кыргызстанские спортсмены рассчитывают показать достойную игру и заявить о себе на международной арене. Финальные встречи турнира пройдут 24 мая.


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URL: https://www.vb.kg/446085
Теги:
бильярд, Россия, Москва, Кыргызстан, мэр
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