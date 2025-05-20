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Валентина Шевченко попросила Манон Фиоро не завершать карьеру

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпионка UFC из Кыргызстана Валентина Шевченко высказалась по поводу заявления своей соперницы, француженки Манон Фиоро, которая обещала завершить карьеру в случае поражения.

Напомним, что 11 мая на турнире UFC 315 в Канаде Шевченко защитила титул в наилегчайшем весе, одержав победу над Фиоро единогласным решением судей. Перед боем Манон Фиоро заявила, что уйдёт из спорта, если проиграет.

Однако после поединка Валентина призвала Манон не торопиться с уходом из ММА. "Она сама сказала, что уйдет из ММА. Но теперь, если честно, я не хочу, чтобы она завершала карьеру. Это её слова, но я бы не хотела, чтобы она держала это слово. Не очень честно припоминать бойцу слова, которыми он пытался подогреть интерес к бою. Пожалуйста, продолжай драться. Не надо думать, что ты что-то кому-то обязана после сказанного", - заявила Шевченко на пресс-конференции.

В настоящее время Валентина Шевченко сохраняет лидерство в рейтинге Pound-for-Pound (PFP) UFC и остаётся доминантной фигурой в наилегчайшем дивизионе.


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URL: https://www.vb.kg/446086
Теги:
смешанные бои, Валентина Шевченко
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