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В Бишкеке пройдет чемпионат Азии по грэпплингу по версии NAGA

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- Самуэль Деди Ирие
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25 мая этого года в спортивном комплексе "Каганат" столицы Кыргызстана состоится чемпионат Азии по грэпплингу по версии NAGA. Турнир соберет лучших спортсменов континента, которые будут соревноваться в трех группах - А, Б и В.

Победители групп А и Б получат почетные звания "Мастер международного класса" и черный пояс II Дан по грэпплингу - признание высокого уровня мастерства и профессионализма.

Это масштабное событие привлечет внимание любителей боевых искусств и грэпплинга из разных стран Азии. Следите за обновлениями и результатами турнира на спортивных платформах и в социальных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/446092
Теги:
турнир, Кыргызстан
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