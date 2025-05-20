В Бишкеке пройдет чемпионат Азии по грэпплингу по версии NAGA

25 мая этого года в спортивном комплексе "Каганат" столицы Кыргызстана состоится чемпионат Азии по грэпплингу по версии NAGA. Турнир соберет лучших спортсменов континента, которые будут соревноваться в трех группах - А, Б и В.

Победители групп А и Б получат почетные звания "Мастер международного класса" и черный пояс II Дан по грэпплингу - признание высокого уровня мастерства и профессионализма.

Это масштабное событие привлечет внимание любителей боевых искусств и грэпплинга из разных стран Азии. Следите за обновлениями и результатами турнира на спортивных платформах и в социальных сетях.