В Кыргызстан пытались ввезти наркотики из РФ, спрятанные в бытовой технике

ГКНБ пресёк международный канал поставки синтетических наркотиков группы "соль", которые доставлялись из России и маскировались внутри бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в ходе операции задержаны двое граждан Кыргызстана, организовавших склад для хранения, фасовки и дальнейшей транспортировки наркотиков.

Объём изъятых наркотиков составил 2 килограмма. Часть партии предназначалась для сбыта в Бишкеке и регионах Кыргызстана, остальная планировалась к выводу в Узбекистан.

Для доставки использовались службы "Карго" и "Яндекс.Такси". В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению других причастных лиц.