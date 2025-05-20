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В Кыргызстан пытались ввезти наркотики из РФ, спрятанные в бытовой технике

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ пресёк международный канал поставки синтетических наркотиков группы "соль", которые доставлялись из России и маскировались внутри бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в ходе операции задержаны двое граждан Кыргызстана, организовавших склад для хранения, фасовки и дальнейшей транспортировки наркотиков.

Объём изъятых наркотиков составил 2 килограмма. Часть партии предназначалась для сбыта в Бишкеке и регионах Кыргызстана, остальная планировалась к выводу в Узбекистан.

Для доставки использовались службы "Карго" и "Яндекс.Такси". В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/446097
Теги:
задержание, наркотики, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, такси
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