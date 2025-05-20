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На Ошском рынке ликвидировали очередную точку стихийной торговли

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальная инспекция Бишкека 19 мая начала очистку пятой точки стихийной торговли у ТРК "Ош базары" по улице Кулиева и проспекту Чуй. Рейд проводится по поручению главы столицы Айбека Джунушалиева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ранее торговцев уведомили о необходимости освободить территорию, однако с момента просьб горожан прошло уже более двух месяцев. Некоторые продавцы пытались продолжать торговлю в неустановленных местах, за что составлены протоколы по Кодексу КР о правонарушениях.

Под очистку попали участки, где долгое время торговля велась в антисанитарных условиях и с нарушением правил благоустройства, в обход законодательства.

Горожан просят с пониманием отнестись к мерам, направленным на наведение порядка, обеспечение чистоты и безопасности на одном из самых посещаемых базаров города.


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URL: https://www.vb.kg/446107
Теги:
благоустройство, Ошский рынок, Бишкек, Стихийная торговля, мэрия
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