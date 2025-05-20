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Путин поручил собирать сведения о "вреде" от иностранных государств

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым органы прокуратуры должны собирать данные о вреде, причиненном России. ее гражданам и организациям со стороны иностранных государств. Документ опубликован 19 мая на официальном сайте Кремля

Отмечается, что речь идет не о санкциях финансового характера, которые выведены за рамки этого поручения. Указ касается других форм ущерба будь то ограничения на участие в международных организациях, арест российских активов за рубежом или блокировка поставок технологий

В тексте документа содержится ссылка на другой указ главы государства, касающийся расчетов с кредиторами из недружественных стран в рублях.

Напомним соответствующий перечень был утвержден правительством России в марте 2022 года. В него вошли государства, которые ввели санкции против Москвы в ответ на военные действия в Украине

Таким образом новая инициатива может стать основой для фиксации и последующего анализа враждебных действий в отношении России. Эксперты не исключают что в будущем эти сведения могут быть использованы для выдвижения встречных требований как в правовой плоскости так и в рамках внешнеполитической риторики.


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URL: https://www.vb.kg/446112
Теги:
Владимир Путин, Россия
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