ФРП направит 44 миллиона сомов на поддержку женского предпринимательства

Фонд развития предпринимательства (ФРП) выделит 44 миллиона сомов на поддержку женского предпринимательства в Кыргызстане. Из них 22 миллиона сомов - собственные средства фонда, еще 22 миллиона будут выделены Азиатским банком развития (АБР) через Министерство финансов, сообщает пресс-служба ФРП.

"Сегодня, 19 мая 2025 года, было подписано трехстороннее соглашение между Министерством финансов, Министерством экономики и коммерции и Фондом развития предпринимательства о передаче средств АБР в рамках программы "Айым комок".

Финансирование будет предоставлено женщинам, осуществляющим предпринимательскую деятельность во всех семи областях страны, за исключением городов Бишкек и Ош. Кредитная ставка составит 12% годовых, максимальная сумма финансирования - 3 миллиона сомов", - говорится в сообщении фонда.