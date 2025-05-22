Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

Форвард бразильского клуба "Аваи" Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

162  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Форвард бразильского клуба "Аваи" Вагнер Лав выразил желание вернуться в московский ЦСКА. В интервью "Матч ТВ" он заявил, что готов подписать контракт хоть сегодня и выйти на поле уже завтра.

"Если ЦСКА захочет - мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем контракт. Я был бы очень счастлив вернуться", - сказал футболист.

18 мая Вагнер Лав принял участие в гала-матче, посвящённом 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. В матче против сборной европейских клубов армейцы одержали победу со счётом 5:1, а сам бразилец оформил хет-трик.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и стал одним из самых ярких легионеров в истории клуба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446125
Теги:
Россия, футбол, Бразилия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  