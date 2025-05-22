Форвард бразильского клуба "Аваи" Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

Форвард бразильского клуба "Аваи" Вагнер Лав выразил желание вернуться в московский ЦСКА. В интервью "Матч ТВ" он заявил, что готов подписать контракт хоть сегодня и выйти на поле уже завтра.

"Если ЦСКА захочет - мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем контракт. Я был бы очень счастлив вернуться", - сказал футболист.

18 мая Вагнер Лав принял участие в гала-матче, посвящённом 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. В матче против сборной европейских клубов армейцы одержали победу со счётом 5:1, а сам бразилец оформил хет-трик.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и стал одним из самых ярких легионеров в истории клуба.