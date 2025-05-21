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Валентина Шевченко заработала $1,3 млн за победу над Манон Фьоро

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- Самуэль Деди Ирие
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Звезда мирового MMA Валентина Шевченко успешно защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, победив француженку Манон Фьоро на турнире UFC 315. Бой завершился единогласным решением судей - все трое отдали победу кыргызстанке со счётом 48–47.

Согласно данным AKIpress, гонорар Шевченко за выступление составил $1,3 миллиона. Эта сумма включает базовую выплату, бонусы, а также долю от продаж трансляций. Её соперница Фьоро получила от $350 000 до $500 000.

Бой проходил на арене Bell Centre в Монреале. Уже в первом раунде Шевченко сломала сопернице нос точным ударом, а в четвёртом - отправила её в нокдаун, что стало поворотным моментом поединка.

Победа на UFC 315 стала для Шевченко десятой успешной защитой титула, что укрепляет её статус одной из величайших чемпионок в истории смешанных единоборств.

После боя начались разговоры о потенциальном суперпоединке между Валентиной Шевченко и чемпионкой в минимальном весе Чжан Вэйли. Обе спортсменки выразили заинтересованность в бою, но официального анонса пока не последовало.


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URL: https://www.vb.kg/446126
Теги:
Валентина Шевченко
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