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Улан Кыдырбаев стал замдиректора Госагентства спорта

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- Самуэль Деди Ирие
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В Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта Кыргызской Республики произошли кадровые изменения - Улан Кыдырбаев назначен на должность заместителя директора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальное представление нового заместителя провёл Чынгыз Эсенгул уулу - главный эксперт отдела отраслевой политики Управления подготовки решений Администрации президента и Кабинета министров.

Улан Кыдырбаев обладает многолетним опытом работы в сфере физкультуры и спорта:

2006–2007 - ведущий специалист комитета физкультуры и спорта при Чуйской райгосадминистрации

2007–2010 - председатель комитета физкультуры и спорта при Чуйской райгосадминистрации

2010–2015 - руководитель отдела физкультуры и спорта Чуйской райгосадминистрации

2015–2017 - заместитель главы Управления Чуйской области по вопросам молодежи, физкультуры и спорта

2017–2025 - руководитель управления Чуйской области по вопросам физкультуры и спорта

Назначение Кыдырбаева рассматривается как шаг к усилению кадрового потенциала агентства и дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта в стране.


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URL: https://www.vb.kg/446127
Теги:
назначение, спорт, Кыргызстан
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