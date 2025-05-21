Улан Кыдырбаев стал замдиректора Госагентства спорта

В Государственном агентстве по делам физической культуры и спорта Кыргызской Республики произошли кадровые изменения - Улан Кыдырбаев назначен на должность заместителя директора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальное представление нового заместителя провёл Чынгыз Эсенгул уулу - главный эксперт отдела отраслевой политики Управления подготовки решений Администрации президента и Кабинета министров.

Улан Кыдырбаев обладает многолетним опытом работы в сфере физкультуры и спорта:

2006–2007 - ведущий специалист комитета физкультуры и спорта при Чуйской райгосадминистрации

2007–2010 - председатель комитета физкультуры и спорта при Чуйской райгосадминистрации

2010–2015 - руководитель отдела физкультуры и спорта Чуйской райгосадминистрации

2015–2017 - заместитель главы Управления Чуйской области по вопросам молодежи, физкультуры и спорта

2017–2025 - руководитель управления Чуйской области по вопросам физкультуры и спорта

Назначение Кыдырбаева рассматривается как шаг к усилению кадрового потенциала агентства и дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта в стране.