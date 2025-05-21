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FIFA и UEFA примирились после напряженного конфликта на конгрессе

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- Самуэль Деди Ирие
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После инцидента на 75-м Конгрессе ФИФА в Асунсьоне, который вызвал дипломатическую напряженность между футбольными властями, президенты ФИФА Джанни Инфантино и УЕФА Александр Чеферин нашли общий язык и пошли на примирение.

Конфликт начался, когда Инфантино задержался более чем на два часа из-за деловых поездок в Доху и Эр-Рияд, в том числе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это вызвало символический выход ряда европейских делегатов во главе с Чеферином.

В последующем заявлении УЕФА подчеркнули важность конструктивного диалога и совместной работы для защиты интересов мирового футбола. ФИФА принесла извинения за инцидент и подтвердила готовность к тесному сотрудничеству с европейской федерацией.

Однако разногласия между организациями по вопросам управления и прав человека, которые обострились на фоне ЧМ-2022 в Катаре, остаются предметом особого внимания.


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URL: https://www.vb.kg/446129
Теги:
ФИФА, футбол
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