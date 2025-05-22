"Барселона" подпишет новый контракт с Ламинь Ямалом

"Барселона" достигла соглашения о продлении контракта с 16-летним вундеркиндом Ламинь Ямалом. Как сообщил президент клуба Жоан Лапорта, сделка будет оформлена официально после 18-летия игрока, которое он отметит 13 июля.

Ямал, ранее отказавшийся от №10 из уважения к Ансу Фати, готов примерить легендарную футболку в сезоне 2025/26 и стать новым символом клуба. Контракт предусматривает рекордную сумму отступных - 1 миллиард евро.

По словам Лапорты, ПСЖ предлагал за Ямала 500 млн евро, но "Барселона" отказалась. Клуб также ведёт переговоры о продлении контрактов с Раффиньей и Иниго Мартинесом и нацелен заработать около 1 млрд евро в следующем финансовом году.