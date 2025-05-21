Бактыбек Сыдыков о законе по госязыку: "Это не реформа, а лжепатриотизм"

Обсуждение поправок в законы, касающиеся статуса государственного языка, вызвало бурную дискуссию в Жогорку Кенеше. Депутат Бактыбек Сыдыков выступил с критикой предлагаемых мер, назвав их несистемными и опасными с точки зрения национального согласия.

- Я окончил школу 35 лет назад. Виноват ли, что не знаю кыргызский язык? Да, частично - не учил, жил и учился в России. Но сегодняшние дети, которые получают образование в Англии, США, в чем их вина? Кто придумал, что для перехода из класса в класс нужно сдавать экзамен по госязыку? Это не реформа, а лжепатриотизм, - сказал он.

По мнению депутата, прежде чем вводить жесткие требования, необходимо создать условия для полноценного изучения кыргызского языка. В первую очередь - в школах и вузах.

- В высших учебных заведениях 80 процентов обучения ведется на русском языке. Почему не начинаете с этого? Сначала научите - потом требуйте. Ваши же дети говорят по-русски. Я знаю кыргызский не хуже вас, но нужно уважать представителей всех наций, - подчеркнул он.

Сыдыков напомнил, что настоящий патриотизм проявляется в работе на благо страны, а не в попытках заработать очки громкими инициативами.

Скептически к законопроекту отнеслись также депутаты Исхак Масалиев, Гуля Кожокулова, Балбак Тулобаев, Элмурза Сатыбалдиев и другие.