Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

Ташиев объявил миграционную "перезагрузку"

156  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 21 мая, в здании Государственного комитета национальной безопасности КР прошло совещание по вопросам нелегальной миграции иностранных граждан. В обсуждении приняли участие заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев и представители профильных ведомств.

Открывая совещание, глава ГКНБ отметил, что на фоне стабилизации внутренней ситуации в стране, открытости и толерантности кыргызского общества, а также доступности образования в вузах, в республике наблюдается устойчивый рост числа иностранцев - туристов, студентов и трудовых мигрантов.

С начала года в Кыргызстан прибыли:

- 61 тысяча туристов,

- 30 тысяч иностранных студентов,

- 12 тысяч официально зарегистрированных трудовых мигрантов,

- ещё порядка 10 тысяч по другим категориям - семейной, деловой, религиозной.

- Число же нелегальных мигрантов, по оценкам, превышает 5 тысяч человек.

Злоупотребляют статусами

В ведомстве отмечают, что многие иностранцы, а также приглашающие их юридические лица, пользуются упрощёнными условиями въезда в страну, заявляя себя туристами или студентами, но на деле занимаются незаконной трудовой деятельностью. При этом работодатели зачастую избегают уплаты необходимых пошлин и штрафов, нарушая миграционное законодательство.

Нередки случаи, когда приглашённые студенты или рабочие оказываются "забыты" своими пригласившими сторонами - университетами, строительными или туристическими компаниями. В результате мигранты остаются в Кыргызстане с просроченными визами, что делает их уязвимыми и толкает к асоциальному поведению - злоупотреблению алкоголем и наркотиками, нарушению общественного порядка, а порой и к проявлению неуважения к местной культуре и обычаям.

Комплексные меры

Как отметил Камчыбек Ташиев, с 1 января текущего года в республике реализуется Указ Президента КР "О мерах по оптимизации миграционных процессов". В рамках документа уже приняты следующие меры:

- полномочия по оформлению разрешительных документов переданы МИДу;

- упразднена межведомственная комиссия по распределению квот на иностранную рабочую силу;

- внедрён принцип "единого окна" через электронный портал е-виза;

- увеличены штрафы за нарушение сроков пребывания в зависимости от длительности (от 5 500 до 20 000 сомов);

- для юридических лиц штрафы достигают 30 000 сомов;

- в республиканском бюджете дополнительно предусмотрены 280 миллионов сомов на депортацию иностранцев - по 5 тысяч сомов с каждого разрешения.

Что дальше?

По итогам совещания были выдвинуты конкретные предложения:

1. Всем иностранцам, находящимся в КР с нарушениями, в срок до 10 июня рекомендовано узаконить своё пребывание или добровольно покинуть страну.

2. В ближайшие дни компетентным органам поручено развернуть широкую информационную кампанию - через СМИ, соцсети, сайты и электронные порталы, в том числе на иностранных языках.

3. С 10 июня на всей территории республики начнётся операция "Нелегал" - комплексные проверки с участием всех силовых структур.

4. Руководителям подразделений ГКНБ поручено взять выполнение мероприятий на личный контроль.

Власти подчёркивают: меры направлены не на создание давления, а на наведение порядка в сфере миграции, устранение коррупционных схем и обеспечение безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446159
Теги:
Камчыбек Ташиев, миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  