Ташиев объявил миграционную "перезагрузку"

Сегодня, 21 мая, в здании Государственного комитета национальной безопасности КР прошло совещание по вопросам нелегальной миграции иностранных граждан. В обсуждении приняли участие заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев и представители профильных ведомств.

Открывая совещание, глава ГКНБ отметил, что на фоне стабилизации внутренней ситуации в стране, открытости и толерантности кыргызского общества, а также доступности образования в вузах, в республике наблюдается устойчивый рост числа иностранцев - туристов, студентов и трудовых мигрантов.

С начала года в Кыргызстан прибыли:

- 61 тысяча туристов,

- 30 тысяч иностранных студентов,

- 12 тысяч официально зарегистрированных трудовых мигрантов,

- ещё порядка 10 тысяч по другим категориям - семейной, деловой, религиозной.

- Число же нелегальных мигрантов, по оценкам, превышает 5 тысяч человек.

Злоупотребляют статусами

В ведомстве отмечают, что многие иностранцы, а также приглашающие их юридические лица, пользуются упрощёнными условиями въезда в страну, заявляя себя туристами или студентами, но на деле занимаются незаконной трудовой деятельностью. При этом работодатели зачастую избегают уплаты необходимых пошлин и штрафов, нарушая миграционное законодательство.

Нередки случаи, когда приглашённые студенты или рабочие оказываются "забыты" своими пригласившими сторонами - университетами, строительными или туристическими компаниями. В результате мигранты остаются в Кыргызстане с просроченными визами, что делает их уязвимыми и толкает к асоциальному поведению - злоупотреблению алкоголем и наркотиками, нарушению общественного порядка, а порой и к проявлению неуважения к местной культуре и обычаям.

Комплексные меры

Как отметил Камчыбек Ташиев, с 1 января текущего года в республике реализуется Указ Президента КР "О мерах по оптимизации миграционных процессов". В рамках документа уже приняты следующие меры:

- полномочия по оформлению разрешительных документов переданы МИДу;

- упразднена межведомственная комиссия по распределению квот на иностранную рабочую силу;

- внедрён принцип "единого окна" через электронный портал е-виза;

- увеличены штрафы за нарушение сроков пребывания в зависимости от длительности (от 5 500 до 20 000 сомов);

- для юридических лиц штрафы достигают 30 000 сомов;

- в республиканском бюджете дополнительно предусмотрены 280 миллионов сомов на депортацию иностранцев - по 5 тысяч сомов с каждого разрешения.

Что дальше?

По итогам совещания были выдвинуты конкретные предложения:

1. Всем иностранцам, находящимся в КР с нарушениями, в срок до 10 июня рекомендовано узаконить своё пребывание или добровольно покинуть страну.

2. В ближайшие дни компетентным органам поручено развернуть широкую информационную кампанию - через СМИ, соцсети, сайты и электронные порталы, в том числе на иностранных языках.

3. С 10 июня на всей территории республики начнётся операция "Нелегал" - комплексные проверки с участием всех силовых структур.

4. Руководителям подразделений ГКНБ поручено взять выполнение мероприятий на личный контроль.

Власти подчёркивают: меры направлены не на создание давления, а на наведение порядка в сфере миграции, устранение коррупционных схем и обеспечение безопасности.