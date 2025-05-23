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В Санкт-Петербурге открылась выставка художника Тумана Жумабаева

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- Светлана Лаптева
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В Санкт-Петербургском Доме национальностей открылась выставка советского и российского художника Тумана Жумабаева (1962 – 2020) "Мы на одной планете". Об этом сообщает комитет Внешних связей Санкт-Петербурга.

Мероприятие, приуроченное к началу ежегодной Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге, а также ко дню рождения Хо Ши Мина, первого Президента Демократической Республики Вьетнам, стало важным событием в культурной и международной жизни Северной столицы.

К числу его почетных гостей присоединились Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева.

За годы работы Туман Жумабаев совершил много поездок за рубеж – только во Вьетнаме он был более 20 раз. В своей жизни и творчестве художник, родившийся в Киргизии и долгие годы живший в Санкт-Петербурге, руководствовался принципом открытости, выступал за развитие диалога и укрепление дружеских связей между разными культурами.

Выставка, организованная при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга будет открыта для посещения до 13 июня 2025 года.

В составе представленных в Доме национальностей работ Тумана Жумабаева – пейзажи Вьетнама, Киргизии, Санкт-Петербурга, натюрморты, портреты известных деятелей политики и искусства.


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URL: https://www.vb.kg/446167
Теги:
Россия, художник, Кыргызстан
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