В Санкт-Петербурге рассказали о подвигах кыргызстанцев во время блокады

В Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялось мероприятие, посвященное памяти кыргызстанцев, проявивших героизм во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Программа вечера включила уникальные архивные материалы, истории героев, а также исполнение песен и стихотворений о войне.

С приветственным словом к участникам обратились Генеральный консул Кыргызской Республики Алтынай Сакеева, временно исполняющий обязанности председателя Комитета по межнациональным отношениям Алексей Силкин, директор Дома национальностей Игорь Жуков.

В ходе мероприятия студенты-кыргызстанцы рассказали истории уроженцев Киргизской ССР - участников Великой Отечественной войны. Особое впечатление на гостей произвело исполнение песни "День Победы" на кыргызском языке. Кульминацией стал показ документального фильма "Никто не забыт, ничто не забыто", созданного студентами Кыргызско-Российского Славянского университета. Лента рассказывает о судьбах добровольцев из Кыргызстана, сражавшихся в рядах Красной армии и работавших в осажденном городе.

Завершая мероприятие, организаторы отметили важность сохранения и передачи исторической памяти новым поколениям.